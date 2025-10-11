Братский финал. Определена сенсационная финальная пара Мастерса в Шанхае

11 октября состоялись полуфинальные матчи хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

Финалистами Мастерса стали два сенсационных теннисиста: Валентен Вашеро (Монако, ATP 204) и Артур Риндеркнеш (Франция, ATP 54). Валентен и Артур являются двоюродными братьями. Это первый случай, когда кузены проведут очное противостояние в финале на Мастерсе.

26-летний Вашеро в полуфинале в двух сетах неожиданно нанес поражение легендарному Новаку Джоковича. Валентен проводит безумные соревнования. Представитель Монако стартовал с квалификации и, помимо Ноле, также прошел Нишеша Басаваредди, Лиама Драксла, Ласло Дьере, Александра Бублика, Томаша Махача, Таллона Грикспора и Хольгера Руне.

Валентен впервые в карьере пробился в финале на уровне Тура. С понедельника Вашеро дебютирует в топ-100 рейтинга – в лайве он идет на 58-й позиции.

С момента введения формата в 1990 году Вашеро стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в финал турнира серии ATP 1000. Валентен стал первым представителем Монако, который добрался до решающего поединка Мастерса в Открытой эре.

Риндеркнеш в полуфинале Шанхая в трех сетах с камбеком одолел «нейтрального» Даниила Медведева. Артур провел второе очное противостояние против Даниила и впервые справился с россиянином, взяв реванш за поражение трехлетней давности в 1/32 финала US Open.

Артур проводит не менее сенсационный турнир. На счету 30-летнего француза победы над Хамадом Меджедовичем, Алексом Микельсеном, Александром Зверевым, Иржи Легечкой и Феликсом Оже-Альяссимом. Риндеркнеш прошел во второй финал в карьере на уровне Тура – в 2022 году ему не удалось завоевать трофей соревнований ATP 250 в Аделаиде. С понедельника Артур дебютирует в топ-30 рейтинга ATP – Риндеркнеш находится на 28-й позиции в LIVE-рейтинге.

Риндеркнеш в возрасте 30 лет и 71 дня стал самым возрастным французским теннисистом, впервые вышедшим в финал Мастерса, превзойдя достижение Уго Умбера (26 лет и 124 дня) в Париже в прошлом году.

Артур и Валентен ранее никогда не играли между собой на профессиональном уровне. Но они вместе выступали в одной паре на Мастерсе в Монте-Карло последние два года. Правда, не очень удачно – поражение дуэтам Болелли / Вавассори и Матос / Флиген.

Финал соревнований в Шанхае этого года станет всего третьим в истории турниров категории Мастерс, в котором встретятся два несеяных игрока после Гамбурга-1996 и Парижа-2003.

С момента основания турнира Шанхае в 2009 году Вашеро и Риндеркнеш стали лишь вторым и третьим игроками вне топ-20 рейтинга ATP, добравшимися до финала после Жиля Симона (ATP 29) в 2014 году.

ATP 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Даниил Медведев [16] – Артур Риндеркнеш – 6:4, 2:6, 4:6

Новак Джокович [4] – Валентен Вашеро [Q] – 3:6, 4:6

