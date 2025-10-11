Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Безумие в Шанхае: Джокович в полуфинале Мастерса проиграл 204-й ракетке!
ATP
11 октября 2025, 14:23 | Обновлено 11 октября 2025, 14:47
Безумие в Шанхае: Джокович в полуфинале Мастерса проиграл 204-й ракетке!

Новак потерпел поражение от Валентена Вашеро, представитель Монако сыграет в финале

Безумие в Шанхае: Джокович в полуфинале Мастерса проиграл 204-й ракетке!
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Пятый номер рейтинга ATP и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В полуфинале Джокович сенсационно потерпел поражение от 204-й ракетки мира Валентена Вашеро (Монако) за 1 час и 41 минуту.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) [4] – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 3:6, 4:6

Новак Джокович Валентен Вашеро ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
