Безумие в Шанхае: Джокович в полуфинале Мастерса проиграл 204-й ракетке!
Новак потерпел поражение от Валентена Вашеро, представитель Монако сыграет в финале
Пятый номер рейтинга ATP и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия) завершил выступления на хардовом турнире ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В полуфинале Джокович сенсационно потерпел поражение от 204-й ракетки мира Валентена Вашеро (Монако) за 1 час и 41 минуту.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала
Новак Джокович (Сербия) [4] – Валентен Вашеро (Монако) [Q] – 3:6, 4:6
