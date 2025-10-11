Бум! Риндеркнеш наказал Медведева и пробился в финал Мастерса в Шанхае
Артур в трех сетах с камбеком разобрал россиянина и поборется с Вашеро за трофей в Китае
Французский теннисист Артур Риндеркнеш (АТР 54) вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.
В полуфинале 30-летний француз в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 18) из страны 404 за 2 часа и 31 минуты.
ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала
Даниил Медведев [16] – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:4, 2:6, 4:6
Риндеркнеш во второй раз сыграл против Медведева. Артур взял реванш у россиянина за поражение в 1/32 финала US Open 2022.
Риндеркнеш вышел в крупнейший финал в карьере и во второй на уровне Тура. В январе 2022 года Артур проиграл Танаси Коккинакису в решающем поединке соревнований в Аделаиде.
Помимо Медведева, француз в Шанхае также прошел Хамада Меджедовича, Алекса Микельсена, Александра Зверева, Иржи Легечку и Феликс Оже-Альяссима. В LIVE-рейтинге ATP Риндеркнеш идет на 28-й позиции и гарантировано обновит личный рекорд, дебютируя в топ-30.
В финале Шанхая Артур встретится со своим двоюродным братом Валентеном Вашеро, который 11 октября сотворил сенсацию, обыграв Новака Джоковича.
