Бум! Риндеркнеш наказал Медведева и пробился в финал Мастерса в Шанхае

Французский теннисист Артур Риндеркнеш (АТР 54) вышел в финал хардового турнира ATP 1000 в Шанхае, Китай.

В полуфинале 30-летний француз в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 18) из страны 404 за 2 часа и 31 минуты.

ATP 1000 Шанхай. Хард, 1/2 финала

Даниил Медведев [16] – Артур Риндеркнеш (Франция) – 6:4, 2:6, 4:6

Риндеркнеш во второй раз сыграл против Медведева. Артур взял реванш у россиянина за поражение в 1/32 финала US Open 2022.

Риндеркнеш вышел в крупнейший финал в карьере и во второй на уровне Тура. В январе 2022 года Артур проиграл Танаси Коккинакису в решающем поединке соревнований в Аделаиде.

Помимо Медведева, француз в Шанхае также прошел Хамада Меджедовича, Алекса Микельсена, Александра Зверева, Иржи Легечку и Феликс Оже-Альяссима. В LIVE-рейтинге ATP Риндеркнеш идет на 28-й позиции и гарантировано обновит личный рекорд, дебютируя в топ-30.

В финале Шанхая Артур встретится со своим двоюродным братом Валентеном Вашеро, который 11 октября сотворил сенсацию, обыграв Новака Джоковича.

Getty Images/Global Images Ukraine

