Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
Чемпионат мира
11 октября 2025, 19:16 | Обновлено 11 октября 2025, 19:33
1224
1

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Георгий Судаков получил травму в матче против Исландии

11 октября 2025, 19:16 | Обновлено 11 октября 2025, 19:33
1224
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков получил травму в матче сборных Украины и Исландии и не смог продолжить встречу.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Георгий Судаков покинул расположение сборной. Из-за травмы, полученной в матче против Исландии, полузащитник национальной команды вернулся в «Бенфику», где пройдет дальнейшее обследование повреждения.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.

По теме:
Испания – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Холанд не реализовал два пенальти подряд в матче квалификации ЧМ
Бывший форвард Динамо разнес защитника Шахтера за ошибку в обороне
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу травма Георгий Судаков Бенфика сборная Азербайджана по футболу Украина - Азербайджан
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Футбол | 11 октября 2025, 09:48 99
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет
Украина в Исландии: никогда такого не было, и вряд ли когда еще будет

Валерий Василенко – об аномальной победе «сине-желтых» в Рейкьявике

Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Футбол | 11 октября 2025, 12:17 13
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо
Ливерпуль, МЮ, Челси и еще ряд клубов следят за центрбеком Динамо

Тарас Михавко пользуется популярностью на трансферном рынке Европы

Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Футбол | 11.10.2025, 08:33
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Ребров обратился к троим игрокам сборной Украины после триумфа в Исландии
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Футбол | 11.10.2025, 18:10
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Игрок сборной Исландии: «Я такого еще никогда не видел. Невероятно»
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Футбол | 10.10.2025, 20:18
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Ребров назвал стартовый состав Украины на матч квалификации ЧМ с Исландией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Дмитро Олійник тими "зірками" в заголовках про збірну України реально тролить всіх Красава
Ответить
+1
Популярные новости
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
Таблицы квалификации ЧМ-2026. Итоги игрового дня: 35 голов за 8 матчей
10.10.2025, 06:23
Футбол
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
Триумф в голевой перестрелке. Сборная Украины одержала победу в Исландии
10.10.2025, 23:43 242
Футбол
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
09.10.2025, 17:22 38
Футбол
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
Итоги дня ЧМ-2026. Турнирные таблицы после феерической победы Украины
11.10.2025, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ объяснила, почему судья не удалил игрока Динамо в матче УПЛ
10.10.2025, 02:59 14
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
ФЬЮРИ: «Знаете, что делает Усика особенным? Этого нет у боксеров»
10.10.2025, 05:23 1
Бокс
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
Мартин БАКОЛЕ: «Трус помнит о спарринге. Я его размажу и нокаутирую»
10.10.2025, 00:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем