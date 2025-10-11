ОФИЦИАЛЬНО. УАФ сообщила, что звезда сборной покинул расположение команды

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков получил травму в матче сборных Украины и Исландии и не смог продолжить встречу.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Георгий Судаков покинул расположение сборной. Из-за травмы, полученной в матче против Исландии, полузащитник национальной команды вернулся в «Бенфику», где пройдет дальнейшее обследование повреждения.

10 октября сборные Исландии и Украины провели матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. Команды сыграли на стадионе Лаугардалсвеллур в Рейкьявике, столице Исландии. Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу сине-желтых.