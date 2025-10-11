Соболенко опозорилась. Определена финальная пара турнира WTA 1000 в Ухане

11 октября на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай) состоялись матчи 1/2 финала.

Третья сеяная Коко Гауфф в матче с 12 брейками переиграла представительницу Италии Жасмин Паолини в двух сетах.

Американка пробилась в 14-й финал на уровне Тура и поборется за 11-й трофей. В 2025 году Коко уже трижды играла в финалах и завоевала один титул (Ролан Гаррос). Что касается тысячников, то для Гауфф это будет пятый решающий поединок на таком уровне и третий в 2025 году (два титула: Цинциннати-2023 и Пекин-2024).

Коко в 21 год и 207 дней стала самой молодой теннисисткой, которая дошла до финала как на Открытом чемпионате Китая (WTA 1000 Пекин), так и на Открытом чемпионате Ухане (WTA 1000 Ухань). Гауфф проиграла всего 16 геймов, чтобы добраться до финала в Ухане. Это наименьшее количество геймов, проигранных на пути к финалу, с момента основания турнира в 2014 году.

В другом полуфинальном противостоянии Уханя шестая ракетка Джессика Пегула из США с камбеком одолела первую сеяную Арину Соболенко, отыгравшись с 2:5 в решающей партии и выиграв матч на тай-брейке. Пегула лишила Соболенко шансов защитить прошлогодний трофей.

Джессика вышла в 20-й финал на уровне Тура и постарается завоевать 10-й трофей. В этом сезоне Пегула пять раз играла в решающих поединках и выиграла три титула: WTA 250 Остин, WTA 500 Чарльстон и WTA 500 в Бад-Хомбург. Для Джесси это буде седьмой финал на тысячниках. На счету американки два выигранных турнира категории WTA 1000 – Монреаль-2023 и Торонто-2024.

С 1990 года Пегула всего третья теннисистка старше 30 лет, которая дошла до нескольких финалов Tier 1/WTA 1000 в подряд идущих сезонах, после Мартиной Навратиловой (1993–94) и Серены Уильямс (2013–16).

Пегула и Гауфф ранее играли между собой шесть раз. Счет 4:2 в пользу Джессики. В 2025 году они еще ни разу между собой не пересекались.

С момента введения формата в 2009 году это будет третий финал между двумя американками на тысячниках после Рима-2016 (Серена Уильямс — Мэдисон Киз) и Торонто-2024 (Джессика Пегула – Аманда Анисимова).

WTA 1000 Ухань. 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [6] – 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)

Коко Гауфф [3] – Жасмин Паолини [7] – 6:4, 6:3

