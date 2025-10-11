Гауфф и Паолини определили первую финалистку престижного турнира в Ухане

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) стала первой финалисткой хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале американка в двух сетах одержала уверенную победу над Жасмин Паолини (Италия, WTA 8) за 1 час и 23 минуты.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/2 финала

Коко Гауфф (США) [3] – Жасмин Паолини (Италия) [7] – 6:4, 6:3