Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
11 октября 2025, 16:11 | Обновлено 11 октября 2025, 16:24
Фиаско Соболенко с 5:2. Пегула выбила первую ракетку и вышла в финал Уханя

Джессика совершила камбек в решающем сете и наказала Арину в полуфинале тысячника

11 октября 2025, 16:11 | Обновлено 11 октября 2025, 16:24
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Шестая ракетка мира Джессика Пегула из США вышла в финал на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В полуфинале американка в трех сетах переиграла первую сеяную Арину Соболенко за 2 часа и 22 минуты.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула (США) [6] – 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)

В решающей партии Соболенко побеждала 5:2, однако Джессика забрала четыре гейма подряд и повела 40:30 на подаче в 12-м гейме. Арина все же сумела сделать брейк и перевести игру на тай-брейк, но там представительница США разбила белоруску.

Пегула провела 11-е очное противостояние против Соболенко и в третий раз одолела «нейтралку».

Джессика в финале тысячника в Ухане поборется против Коко Гауфф, которая ранее выбила Жасмин Паолини.

Пегула провел восьмой трехсетовый поединок подряд. Такая серия американки стартовала еще с 1/16 финала Пекина двумя неделями ранее в игре с Эммой Радукану. В Ухане Джессика, помимо Соболенко, также прошла Хэйли Баптист, Екатерину Александрову и Катерину Синякову.

Пегула одержала пятую победу в карьере над теннисисткой, которая занимает первое место в рейтинге WTA. Джесси вышла в 20-й финал на уровне Тура и в шестой в сезоне 2025 года.

Андрій Заліщук
Йухуу, молодчина Пегулка, американський фінал нас чекає!!!
Vitaly Kozak
Сьогодні за Пегулу вболівав майже як Еліну до цього.
Dynamic
Не щастило Пегулі в останньому геймі третього сету, скільки там чотири дабл фолт? Зате все залітало на тай брейку! Оце вже динамівський характер!!!
_9Quantum19_KhM25
Nice. Вибила по-харківськи, як наші вчора ісландців.
