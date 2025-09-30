Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 00:22 |
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 30 сентября по 1 октября состоятся поединки второго тура главного еврокубка

Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
🏆 С 30 сентября по 1 октября состоятся матчи второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!

🌍 Расписание и прогнозы на 2-й тур ЛЧ 2025/26:

Таблица Лиги чемпионов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 5 - 1 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
3 Брюгге 1 1 0 0 4 - 1 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
3 Спортинг Лиссабон 1 1 0 0 4 - 1 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
6 Бавария 1 1 0 0 3 - 1 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
7 Интер Милан 1 1 0 0 2 - 0 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
10 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3 - 2 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
12 Барселона 1 1 0 0 2 - 1 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
13 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
14 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3
15 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
17 Будё-Глимт 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
17 Байер 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
19 Славия Прага 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
21 Пафос 1 0 1 0 0 - 0 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
21 Олимпиакос Пирей 1 0 1 0 0 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
23 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 0
24 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
25 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0
26 Ньюкасл 1 0 0 1 1 - 2 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0
28 Челси 1 0 0 1 1 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0
30 Наполи 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 0
30 Аякс 1 0 0 1 0 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
30 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
33 Кайрат 1 0 0 1 1 - 4 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
33 Монако 1 0 0 1 1 - 4 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1 - 5 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0 - 4 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 0
Порту отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики со Спортингом
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Лига чемпионов 2025/26: Кайрат – Реал. Прогноз и анонс на матч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
