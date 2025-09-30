Лига чемпионов30 сентября 2025, 00:22 |
58
0
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
С 30 сентября по 1 октября состоятся поединки второго тура главного еврокубка
30 сентября 2025, 00:22 |
58
0
🏆 С 30 сентября по 1 октября состоятся матчи второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!
🌍 Расписание и прогнозы на 2-й тур ЛЧ 2025/26:
- 30.09. 19:45 Кайрат – Реал Мадрид
- 30.09. 19:45 Аталанта – Брюгге
- 30.09. 22:00 Пафос – Бавария
- 30.09. 22:00 Галатасарай – Ливерпуль
- 30.09. 22:00 Интер – Славия Прага
- 30.09. 22:00 Челси – Бенфика
- 30.09. 22:00 Атлетико – Айнтрахт Франкфурт
- 30.09. 22:00 Марсель – Аякс
- 30.09. 22:00 Буде-Глимт – Тоттенхэм
- 01.10. 19:45 Карабах – Копенгаген
- 01.10. 19:45 Юнион Сен-Жиллуа – Ньюкасл
- 01.10. 22:00 Барселона – ПСЖ
- 01.10. 22:00 Монако – Манчестер Сити
- 01.10. 22:00 Боруссия Дортмунд – Атлетик
- 01.10. 22:00 Вильярреал – Ювентус
- 01.10. 22:00 Арсенал – Олимпиакос
- 01.10. 22:00 Байер – ПСВ
- 01.10. 22:00 Наполи – Спортинг
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Таблица Лиги чемпионов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|3
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|3
|Спортинг Лиссабон
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|6
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|7
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|7
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|3
|9
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|10
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|11
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|12
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|13
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|14
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|3
|15
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|16
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|17
|Будё-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|17
|Байер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|19
|Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|19
|Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|21
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|21
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|23
|Атлетико Мадрид
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|0
|24
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|0
|26
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|0
|28
|Челси
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|0
|30
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|0
|30
|Аякс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|30
|Атлетик Бильбао
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|0
|33
|Монако
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|0
|36
|Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 04:00 1
Тибо разочарован последними поступками Винисиуса Жуниора
Футбол | 29 сентября 2025, 23:58 0
Состоялось четыре матча второго тура группового этапа
Футбол | 29.09.2025, 15:19
Футбол | 29.09.2025, 20:00
Бокс | 29.09.2025, 03:39
Комментарии 0
Популярные новости
29.09.2025, 09:49 2
28.09.2025, 03:59 2
28.09.2025, 16:19 19
28.09.2025, 00:58 17
29.09.2025, 06:23 29
28.09.2025, 15:32 1
28.09.2025, 08:47 1
29.09.2025, 09:17 11