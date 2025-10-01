Боруссия Д

1 октября на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда по ходу прошлого сезоне была на грани полного провала. Благо, что руководство проекта признало ошибку в виде ставки на Нури Шахина. Новое кадровое решение было удачнее: Нико Ковач успел поднять подопечных на четвертое место в Бундеслиге. Впрочем, потом были новые неудачи, пусть и не такие болезненные. Немцы не блеснули на клубном чемпионате мира, а новую Бундеслигу начали, потеряв очки в первом же туре.

Потом были в основном победы, причем сухие. Но единственное неприятное исключение пришлось как раз на Лигу чемпионов. Там немцы в своем стиле, ведя в Турине 4:2 к четвертой добавленной минуте, позволили героем Ювентуса стать Влаховичу. Тот забил сам и ассистировал Келли, и итальянцы вырвали ничью!

Атлетик

Клуб уже не в первый раз играет под руководством Вальверде. Но нынешняя каденция получается, пожалуй, наиболее успешной, хотя и длится пока что только три года с хвостиком. За это время футболисты успели выиграть кубок страны, стать полуфиналистами Лиги Европы и закончили прошлую Примеру на четвертом месте. Да и в новой темпораде начали с ряда побед в августе.

Вот только после паузы на игры сборных басков будто подменили. Ведь в сентябре только с кризисной Жироной была хотя бы ничья. Остальные матчи были проиграны, еще и без забитых мячей со стороны Уильямса и компании. В том числе в стартовом туре в Бильбао приехал Арсенал, и отгрузил хозяевам пару безответных мячей.

Статистика личных встреч

Пока что были только товарищеские поединки, в 2016-м и 2021-м годах. Тогда оба раза сильнее оказывались представители Бильбао, причем еще и не пропуская!

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пора бы представителю Германии обыграть этого противника. Он выступает дома, причем гости явно не в форе - ставим на то, что хозяева победят (коэффициент - 1,86).