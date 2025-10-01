Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 1 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 1 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Французский ПСЖ с украинцем Ильей Забарным встретится на выезде с испанской Барселоной.

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за греческий Олимпиакос против Арсенала, а Алексей Кащук – за Карабах против Копенгагена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября

01.10. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания)

01.10. 19:45 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия)

01.10. 22:00 Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция)

01.10. 22:00 Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды)

01.10. 22:00 Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)

01.10. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания)

01.10. 22:00 Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

01.10. 22:00 Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия)

01.10. 22:00 Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия)

