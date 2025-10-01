Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
01.10.2025 19:45 - : -
Ньюкасл
Лига чемпионов
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 1 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 1 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 1 октября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский ПСЖ с украинцем Ильей Забарным встретится на выезде с испанской Барселоной.

Украинский форвард Роман Яремчук может сыграть за греческий Олимпиакос против Арсенала, а Алексей Кащук – за Карабах против Копенгагена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября

  • 01.10. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания)
  • 01.10. 19:45 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия)
  • 01.10. 22:00 Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция)
  • 01.10. 22:00 Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 01.10. 22:00 Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
  • 01.10. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания)
  • 01.10. 22:00 Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
  • 01.10. 22:00 Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
  • 01.10. 22:00 Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

Лига чемпионов смотреть онлайн Илья Забарный Роман Яремчук Алексей Кащук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
