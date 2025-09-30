Юнион Сент-Жилуаз

В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Юнионом Сен-Жилуаз» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Юнион Сен-Жилуаз

Даже несмотря на поражение против «Брюгге» в матче за Суперкубок Бельгии в начале сезона коллектив находится в действительно великолепной форме. За 9 игр Лиги Жупиле «Юнион» набрал уже 23 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего преследователя сейчас составляет уже 6 очков.

В дебютном матче Лиги чемпионов против «ПСВ» бельгийцы одержали победу со счетом 1:4.

Ньюкасл

Не лучшее начало сезона выдалось в «сорок». За 6 поединков Премьер-лиги команда смогла одержать лишь 1 победу, трижды сыграла вничью и 2 раза проиграла. 6 набранных баллов позволяют коллективу занимать 15-е место турнирной таблицы чемпионата, отставая от лидера на 9 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги «черно-белые» 4:1 разгромили «Брэдфорд» и квалифицировались в 1/8 финала соревнований.

Путь в Лиге чемпионов англичане начали с поражения в игре против «Барселоны» со счетом 1:2.

Личные встречи

Команды никогда еще не встречались между собой.

Интересные факты

Все 3 выездных поединка «Ньюкасла» в этом сезоне завершились вничью 0:0.

«Юнион» одержал 4 победы в 4 домашних играх этого сезона с общим счетом 12:0.

«Юнион» забил 19, а пропустил всего 4 гола в текущем сезоне чемпионата Бельгии - это лучшие показатели среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Юнион: Схерпен – Лейсен, Берджесс, Макалистер – Ньянг, Зорган, Расмуссен, Халайли – Эль-Хадьи – Дэвид, Родригес

Ньюкасл: Поуп – Бьорн, Ботман, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Тонали, Гимараеш – Гордон, Вольтемаде, Мерфи

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81.