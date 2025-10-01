Юнион Сент-Жилуаз

1 октября английский Ньюкасл разгромил бельгийскую команду Юнион Сен-Жилуаз со счетом 4:0 в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Лотто-Парк в городе Андерлехт, Бельгия. Голами за сорок отличились Ник Вольтемаде, Энтони Гордон (дубль) и Харви Барнс.

Гордон забил свои два мяча с пенальти. Энтони точно пробил с 11-метровой точки на 43-й и 64-й минутах.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен.), 64 (пен.), Барнс, 80

Видеообзор матча