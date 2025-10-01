Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл – 0:4. Как Гордон оформил дубль. Видео голов
Лига Чемпионов
Юнион Сент-Жилуаз
01.10.2025 19:45 – FT 0 : 4
Ньюкасл
Лига чемпионов
Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл – 0:4. Как Гордон оформил дубль. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

Юнион Сен-Жилуаз – Ньюкасл – 0:4. Как Гордон оформил дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября английский Ньюкасл разгромил бельгийскую команду Юнион Сен-Жилуаз со счетом 4:0 в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Лотто-Парк в городе Андерлехт, Бельгия. Голами за сорок отличились Ник Вольтемаде, Энтони Гордон (дубль) и Харви Барнс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гордон забил свои два мяча с пенальти. Энтони точно пробил с 11-метровой точки на 43-й и 64-й минутах.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен.), 64 (пен.), Барнс, 80

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Уильям Осула.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
