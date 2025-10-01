Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Высокий полет сорок. Ньюкасл разгромил Сен-Жилуаз в матче ЛЧ в Бельгии

Игроки английской команды отгрузили 4 мяча в ворота хозяев поля

Высокий полет сорок. Ньюкасл разгромил Сен-Жилуаз в матче ЛЧ в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб Ньюкасл одержал разгромную выездную победу над бельгийским Сен-Жилуаз в матче 2-го тура Лиги чемпионов (4:0).

Игра проходила в Андерлехте, и английская команда доминировала с первых минут. Счет открыл Ник Вольтемаде на 17-й минуте. В конце первого тайма удвоил преимущество гостей Энтони Гордон, реализовав пенальти на 43-й минуте (2:0).

Во втором тайме сороки не остановили свой высокий полет. На 64-й минуте Гордон оформил дубль, снова результативно пробив с 11-метровой отметки. Окончательный счет установил Харви Барнс на 80-й минуте (4:0).

Ньюкасл набрал 3 очка, как и Сен-Жилуаз. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов. 2-й тур

1 декабря 2025, Андерлехт (Бельгия)

Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия) – 0:4

Голы: Вольтемаде, 17, Гордон, 43 (пен), 64 (пен), Барнс, 80

