Боруссия выиграла первый матч в сезоне ЛЧ 2025/26. Ужасный старт Атлетика
Победу одержали хозяева со счетом 4:1
В среду, 1 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Боруссией» и «Атлетико».
Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Победу одержали хозяева со счетом 4:1.
Голы за хозяев забивали Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серу Гирасси и Юлиан Брандт. За испанцев голом отметился Горка Горусета.
«Боруссия» выиграла свой первый матч в розыгрыше Лиги чемпионов этого года, у басков пока ноль очков.
Следующий матч в ЛЧ «Боруссия» проведет 21 октября против «Копенгагена», а «Атлетик» днем позже сыграет против «Карабаха».
Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.
Боруссия Д – Атлетик – 4:1
Голы: Свенссон, 28 Чуквуэмека, 50 Гирасси, 82 – Горусета, 61.
