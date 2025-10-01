Боруссия выиграла первый матч в сезоне ЛЧ 2025/26. Ужасный старт Атлетика

В среду, 1 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Боруссией» и «Атлетико».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Победу одержали хозяева со счетом 4:1.

Голы за хозяев забивали Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серу Гирасси и Юлиан Брандт. За испанцев голом отметился Горка Горусета.

«Боруссия» выиграла свой первый матч в розыгрыше Лиги чемпионов этого года, у басков пока ноль очков.

Следующий матч в ЛЧ «Боруссия» проведет 21 октября против «Копенгагена», а «Атлетик» днем позже сыграет против «Карабаха».

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Боруссия Д – Атлетик – 4:1

Голы: Свенссон, 28 Чуквуэмека, 50 Гирасси, 82 – Горусета, 61.