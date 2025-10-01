Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия выиграла первый матч в сезоне ЛЧ 2025/26. Ужасный старт Атлетика
Лига чемпионов
01 октября 2025, 23:57
Боруссия выиграла первый матч в сезоне ЛЧ 2025/26. Ужасный старт Атлетика

Победу одержали хозяева со счетом 4:1

Боруссия выиграла первый матч в сезоне ЛЧ 2025/26. Ужасный старт Атлетика
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д – Атлетик

В среду, 1 октября, прошел матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между «Боруссией» и «Атлетико».

Игра прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Победу одержали хозяева со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за хозяев забивали Даниэль Свенссон, Карни Чуквуэмека, Серу Гирасси и Юлиан Брандт. За испанцев голом отметился Горка Горусета.

«Боруссия» выиграла свой первый матч в розыгрыше Лиги чемпионов этого года, у басков пока ноль очков.

Следующий матч в ЛЧ «Боруссия» проведет 21 октября против «Копенгагена», а «Атлетик» днем позже сыграет против «Карабаха».

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 1 октября.

Боруссия Д – Атлетик – 4:1
Голы: Свенссон, 28 Чуквуэмека, 50 Гирасси, 82 – Горусета, 61.

Даниэль Свенссон Карни Чуквуэмека Серу Гирасси Атлетик Бильбао Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Юлиан Брандт
Дмитрий Олейник
