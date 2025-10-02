Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.10.2025 22:00 – FT 4 : 1
Атлетик Бильбао
Лига чемпионов
02 октября 2025, 03:59 | Обновлено 02 октября 2025, 04:09
Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Немецкая команда Боруссия Дортмунд переиграла испанский Атлетик Бильбао со счетом 4:1

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили 4 мяча и одержали убедительную победу.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября 2025

22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1

Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д), асcист Максимилиан Байер.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д), асcист Марсель Забитцер.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Карни Чуквуэмека (Боруссия Д), асcист Серу Гирасси.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Свенссон (Боруссия Д), асcист Карим Адейеми.
Боруссия Дортмунд Атлетик Бильбао Юлиан Брандт видео голов и обзор Лига чемпионов Карни Чуквуэмека Горка Гурусета Серу Гирасси Даниэль Свенссон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
