Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Немецкая команда Боруссия Дортмунд переиграла испанский Атлетик Бильбао со счетом 4:1
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля забили 4 мяча и одержали убедительную победу.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
2-й тур. 1 октября 2025
22:00. Боруссия Дортмунд (Германия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 4:1
Голы: Свенссон, 28, Чуквуемека, 50, Гирасси, 82, Брандт, 90+1 – Гурусета, 61
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций
Форвард «Эмполи» Богдан Попов – о дебютном вызове в «сине-желтую» команду