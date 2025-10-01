Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

1 октября, в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов между собой сыграют Арсенал – Олимпиакос. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

От «канониров» фанаты буквально требуют трофеев, у клуба все для этого есть, мощный состав, сильный и опытный тренер, солидный уровень игры. После шести туров Арсенал идет вторым в АПЛ, отставая от Ливерпуля всего на два очка. В последнем туре подопечные Артеты выиграли с камбэком скандальный матч на выезде у Ньюкасла – 2:1, причем гости сравняли счет на 84-й минуте, а вырвали победу в компенсированное время.

Команда смогла начать с победы сезон Лиги чемпионов, когда одолела в гостях крепкий Атлетик Бильбао – 2:0. Арсенал никогда не выигрывал сильнейший еврокубок, клуб наверняка попытается закрыть этот пробел.

Олимпиакос

Греческий гранд не имеет поражений в текущем сезоне, хотя это выглядит логично, ведь на внутренней арене не было пока серьезных соперников. В греческом чемпионате Олимпиакос делит лидерство с АЕКом, имея в активе 4 победы и одну ничью.

Старт в Лиге чемпионов нельзя считать удачным, так как команда не смогла обыграть на своем поле дебютанта Пафос – 0:0. Самое неприятное в истории с потерянными очками то, что соперник играл в меньшинстве уже с 26-й минуты.

Впереди много матчей, хотя я не верю, что Олимпиакос способен пробиться в плей-офф. В составе греческого гранда играет украинец Роман Яремчук, но точно пропустит предстоящий матч из-за повреждения.

Личные встречи

У клубов немалая история очных противостояний, при этом ни у кого нет явного преимущества. Последний раз команды играли между собой в плей-офф Лиги Европы 2021 года, тогда Арсенал выиграл на выезде 1:3. Но уступил дома 0:1, дальше прошли лондонцы.

Прогноз

Если проанализировать все матчи Лиги чемпионов, только в этой паре букмекеры практически не сомневаются в победителе, отдавая лондонцам большой перевес.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Арсенала – 1,19, ничья – 6,33, победа Олимпиакоса – 18,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Тут я соглашусь с букмекерами, «канониры» должны доминировать и легко брать три очка, ставка на победу хозяев с форой -2 гола за 1,8 выглядит привлекательной.