Арсенал – Олимпиакос. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 1 октября в 22:00 по Киеву
1 октября лондонский Арсенал проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.
Коллективы сыграют на арене Эмирейтс Стэдиум в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В системе Олимпиакоса находится украинский форвард Роман Яремчук, однако он не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икры.
В первом туре еврокубка Арсенал переиграл Атлетик 2:0, а Олимпиакос расписал ничью с Пафосом 0:0.
Следующие соперники Арсенала и Олимпиакоса в ЛЧ 2025/26:
- Арсенал: Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат
- Олимпиакос: Барселона, ПСВ, Реал, Кайрат, Байер, Аякс
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
