Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2025 22:00 - : -
Олимпиакос Пирей
Лига чемпионов
01 октября 2025, 14:45 |
Арсенал – Олимпиакос. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 1 октября в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

1 октября лондонский Арсенал проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс Стэдиум в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе Олимпиакоса находится украинский форвард Роман Яремчук, однако он не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икры.

В первом туре еврокубка Арсенал переиграл Атлетик 2:0, а Олимпиакос расписал ничью с Пафосом 0:0.

Следующие соперники Арсенала и Олимпиакоса в ЛЧ 2025/26:

  • Арсенал: Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат
  • Олимпиакос: Барселона, ПСВ, Реал, Кайрат, Байер, Аякс

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Арсенал Лондон Олимпиакос Пирей Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
