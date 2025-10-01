1 октября лондонский Арсенал проведет матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы сыграют на арене Эмирейтс Стэдиум в столице Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе Олимпиакоса находится украинский форвард Роман Яремчук, однако он не попал в заявку на поединок, поскольку все еще восстанавливается от травмы икры.

В первом туре еврокубка Арсенал переиграл Атлетик 2:0, а Олимпиакос расписал ничью с Пафосом 0:0.

Следующие соперники Арсенала и Олимпиакоса в ЛЧ 2025/26:

Арсенал: Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат

Олимпиакос: Барселона, ПСВ, Реал, Кайрат, Байер, Аякс

Арсенал – Олимпиакос. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.