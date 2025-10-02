Микель АРТЕТА: «Это феноменальный игрок, который оказал огромное влияние»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своих подопечных в матче второго тура Лиги чемпионов. В среду, 1 октября, английский клуб одолел греческий «Олимпиакос» со счетом 2:0.

«Мы очень довольны победой и игрой на ноль против соперника, который, как мы и предсказывали, будет сложным. Мы забили гол, а затем создали несколько отличных моментов, которые в Лиге чемпионов нужно реализовывать, иначе существует риск проиграть. Встреча получилась немного открытой – нам потребовался важный сейв Давида Райи, но мы должны отдать должное ребятам за то, как они сыграли.

Командам не нужно многого моментов, чтобы забить, но игроки «Арсенала» три или четыре раза выходили в штрафную соперника и выглядели реально угрожающе, но... Поэтому, когда возникают моменты, нужно забивать. В противном случае, как в последние десять минут, нужно очень сильно напрягаться, чтобы контролировать мяч и заслужить право на победу.

Эдегор? Он был феноменален. Думаю, Мартин оказал огромное влияние на игру, и это очень важно для нас, потому что он продолжал играть в атаке, владея мячом и угрожая чужим воротам. Он создал несколько отличных моментов для своих партнёров по команде и сам должен был забивать гол. Очень здорово, что Эдегор вернулся на этот уровень.

Было сложно, но я отдаю должное ребятам. Мы демонстрируем стабильность в этом турнире против действительно сильных соперников, но теперь в субботу нас ждёт новый матч в чемпионате.

Все игроки «Арсенала» знают, что у них есть шанс сыграть. Я хочу, чтобы каждый футболист был частью команды. Каждый, кто приходит, привносит в команду что-то новое, и это здорово», – подытожил Артета.