Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ
Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 23:56 | Обновлено 02 октября 2025, 00:02
138
0

Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ

Канониры переиграли греческую команду 2:0 во втором туре, точку поставил Букайо Сака

01 октября 2025, 23:56 | Обновлено 02 октября 2025, 00:02
138
0
Кто забил на 90+2-й? Арсенал на Эмирейтс одолел Олимпиакос в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал переиграла греческий Олимпиакос со счетом 2:0 в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

По теме:
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Арсенал Лондон Олимпиакос Пирей Лига чемпионов Букайо Сака Габриэл Мартинелли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 01 октября 2025, 23:50 0
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01 октября 2025, 02:45 6
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Футбол | 01.10.2025, 16:59
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
УЕФА готов исключить Израиль из футбола. Но голосование на паузе
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01.10.2025, 13:56
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 2
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем