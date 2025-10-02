Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Олимпиакос – 2:0. Мартинелли и Сака. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Арсенал
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Олимпиакос Пирей
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:40 | Обновлено 02 октября 2025, 00:46
Арсенал – Олимпиакос – 2:0. Мартинелли и Сака. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября лондонский Арсенала провел матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Гол: Мартинелли, 12, Сака, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Виктор Дьёкереш.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
