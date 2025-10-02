01.10.2025 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов02 октября 2025, 00:40
Арсенал – Олимпиакос – 2:0. Мартинелли и Сака. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
02 октября 2025, 00:40
1 октября лондонский Арсенала провел матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября
Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0
Гол: Мартинелли, 12, Сака, 90+2
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал), асcист Виктор Дьёкереш.
