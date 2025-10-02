1 октября лондонский Арсенала провел матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против греческого Олимпиакоса.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне, столице Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Гол: Мартинелли, 12, Сака, 90+2

Видеообзор матча