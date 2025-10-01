1 октября на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Наполи встретится с Спортинг Лиссабон. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда устроила своим болельщикам американские гонки. В 2023-м году довольно неожиданно получилось выиграть Серию А. Но автор того успеха, Спаллетти, очевидно, поняв неизбежность спада, ушел с поста, и был прав - обладатель титула финишировал в 2024/2025 за пределами зоны еврокубков вообще. Но именно после этого в Неапол прибыл Конте - и сразу вернули новых подопечных на первое место.

Сейчас даже без травмированного Лукаку получилось стартовать с ряда побед. Даже поражение Манчестер Сити восприняли спокойно - там партнеров явно подвел Ди Лоренцо, получив красную еще в первом тайме. Но в воскресенье было проиграно и Милану на Сан-Сиро, хотя стоит отметить очередной уже гол опытного новичка, Де Брейне.

Спортинг Лиссабон

Клуб при Рубене Амориме вернулся на лидирующую позицию в португальском футболе. Впрочем, и после его внезапного ухода получилось закончить и прошлый сезон золотым дублем. Конечно же, козырем были голы Дьокереша, который летом все же вынудил себя продать в лондонский Арсенал.

Возможно, именно мячей шведа не хватило в поединках с ключевыми соперниками в новом сезоне. Сначала уступили 0:1 в Суперкубке Бенфике. А лето закончили, проиграв дома 1:2 Порту уже в Примейре. Впрочем, в других поединках подопечные Руя Боржеша смогли выиграть. В том числе не было особенных проблем и в первом туре, с Кайратом, который разгромили 4:1. С другой стороны, на своем поле пропустили даже от аутсайдера, дебютанта, что преодолел всю Европу ради такой встречи.

Статистика личных встреч

Клубы играли аж в 1989-м году. Тогда за два поединка единственный гол забили дома итальянцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут зацепиться даже за ничью. Конте не может позволить себе новой неудачи - верим в победу его подопечных (коэффициент - 1,9).