Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Антонио КОНТЕ: «Кевин де Брюйне пришел из другой реальности»
Лига Чемпионов
Наполи
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Лига чемпионов
Антонио КОНТЕ: «Кевин де Брюйне пришел из другой реальности»

Главный тренер «Наполи»  – об игре бельгийца и победе в матче со «Спортингом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте поделился впечатлениями после победы своей команды в матче второго тура Лиги чемпионов, который состоялся 1 октября. Неаполитанский клуб одолел португальский «Спортинг» со счетом 2:1.

Об игре Кевина де Брюйне: «Кевин, по сравнению с другими приобретениями, пришёл из другой реальности. Он провёл много лет в «Манчестер Сити» и играл на самом высоком уровне.

Мне нечего ему сказать, он очень хороший парень и много работает на поле и тренировках. Я понимаю его желание играть, но замены тоже нужны, Кевин это понимает. Я хочу победить, как и моя команда, и если я их делаю, то только с целью усилить состав. Это нормально, что в СМИ обсуждают все детали, независимо от результатов – главное, чтобы каждый отдавал все силы команде».

О схеме Наполи: «Либо мы продолжим идти по этому пути с четырьмя полузащитниками, как я считаю, нам и следует делать, ведь у нас есть большой потенциал для совершенствования. Либо мы можем играть по схеме 4-3-3, как мы сделали в конце сегодняшней игры, возможно, чередуя более силовую полузащиту с более техничной, где Де Брюйне может играть роль меццалы. Важно, чтобы каждый жертвовал собой в обеих фазах».

Выводы после игры с Миланом в чемпионате: «Я нисколько не разочарован игрой, которая была несколько дней назад, но два гола в наши ворота были забиты в ситуациях, когда мы могли сыграть лучше. Мы обсуждали, как нам улучшить ситуацию. Что касается негативных моментов, нужно быть конструктивным и стараться над ними работать.

Понятно, что если на «Сан-Сиро» ты проиграешь «Милану» два гола, отыграться будет сложно. Но мы контролировали игру, и, на мой взгляд, это шаг вперёд по сравнению с прошлым годом.

Сегодня я вижу очень зрелую команду с точки зрения управления игрой. Но мы не должны терять те качества, которые у нас были: агрессию и страх, потому что здоровый страх заставляет соперника отступать. Мы стараемся атаковать, но когда ошибаемся, необходимо немедленно вернуться назад».

Лига чемпионов Наполи Спортинг Лиссабон Антонио Конте пресс-конференция
Николай Титюк Источник: Football-Italia
