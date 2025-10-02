01.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов02 октября 2025, 00:59 | Обновлено 02 октября 2025, 01:00
42
0
Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Видео голов и обзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
02 октября 2025, 00:59 | Обновлено 02 октября 2025, 01:00
42
0
1 октября Наполи добыл домашнюю победу на Олимпиакосом (2:0) на стадионе имени Диего Марадоны в матче второго тура Лиги чемпионов.
Дубль за неаполитанцев оформил Расмус Хойлунд. Два ассист на него выдал Кевин Де Брюйне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября
Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1
Голы: Хойлунд, 36, 79 – Суарес, 62 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Кевин де Брюйне.
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Кевин де Брюйне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 октября 2025, 06:55 0
Легенда выделил Теренса Кроуфорда
Футбол | 02 октября 2025, 01:44 0
Наставник «Динамо» вспомнил о «Карпатах» перед матчем первого тура Лиги конференций
Бокс | 01.10.2025, 05:39
Футбол | 01.10.2025, 22:05
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Комментарии 0
Популярные новости
30.09.2025, 00:01 10
30.09.2025, 09:19 11
30.09.2025, 00:43 3
30.09.2025, 17:35 11
Бокс
01.10.2025, 06:05 3
01.10.2025, 04:55
30.09.2025, 14:27 15