Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Лига Чемпионов
Наполи
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:59 | Обновлено 02 октября 2025, 01:00
42
0

Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов

Видео голов и обзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

02 октября 2025, 00:59 | Обновлено 02 октября 2025, 01:00
42
0
Наполи – Спортинг – 2:1. Два гола Хойлунда, две передачи КДБ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября Наполи добыл домашнюю победу на Олимпиакосом (2:0) на стадионе имени Диего Марадоны в матче второго тура Лиги чемпионов.

Дубль за неаполитанцев оформил Расмус Хойлунд. Два ассист на него выдал Кевин Де Брюйне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 1 октября

Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия) – 2:1

Голы: Хойлунд, 36, 79 – Суарес, 62 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Кевин де Брюйне.
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Кевин де Брюйне.
По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный совершил невероятный сейв
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Наполи Спортинг Лиссабон пенальти Кевин Де Брюйне Лига чемпионов Расмус Хойлунд Луис Хавьер Суарес видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Бокс | 01 октября 2025, 06:55 0
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»

Легенда выделил Теренса Кроуфорда

ШОВКОВСКИЙ: «Мы говорили с командой. Это не добавляет позитивных эмоций»
Футбол | 02 октября 2025, 01:44 0
ШОВКОВСКИЙ: «Мы говорили с командой. Это не добавляет позитивных эмоций»
ШОВКОВСКИЙ: «Мы говорили с командой. Это не добавляет позитивных эмоций»

Наставник «Динамо» вспомнил о «Карпатах» перед матчем первого тура Лиги конференций

Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Бокс | 01.10.2025, 05:39
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Футбол | 01.10.2025, 22:05
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
Известно единственное условие, при котором Владимир Кличко вернется в бокс
30.09.2025, 00:06
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем