Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг
Лига Чемпионов
Наполи
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 23:53 | Обновлено 02 октября 2025, 00:02
108
0

Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг

Неаполитанцы переиграли лиссабонскую команду со счетом 2:1 во втором туре еврокубка

01 октября 2025, 23:53 | Обновлено 02 октября 2025, 00:02
108
0
Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября Наполи переиграл лиссабонский Спортинг в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Неаполитанцы победили со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Марадоны в Неаполе, Италия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за действующих чемпионов Серии A оформил Расмус Хойлунд. Для него это первые голы в футболке Наполи в главном еврокубке. Дважды на датского форварда ассистировал звездный бельгиец Кевин Де Брюйне.

Единственный мяч в составе Спортинга положил колумбиец Луис Суарес, который реализовал пенальти.

По теме:
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Наполи Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Расмус Хойлунд Кевин Де Брюйне пенальти Луис Хавьер Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
Футбол | 01 октября 2025, 23:50 0
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»

Бывший тренер «сине-желтых» – о неприятной ситуации в сборной Украины

Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01 октября 2025, 06:05 3
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины

Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0

ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Футбол | 01.10.2025, 22:05
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
ШОВКОВСКИЙ: «Прекрасно понимаем, в каком чемпионате играет Кристал Пэлас»
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01.10.2025, 13:56
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Футбол | 01.10.2025, 05:01
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 2
Бокс
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем