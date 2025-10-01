Хойлунд и Де Брюйне решили исход матча Лиги чемпионов Наполи – Спортинг
Неаполитанцы переиграли лиссабонскую команду со счетом 2:1 во втором туре еврокубка
1 октября Наполи переиграл лиссабонский Спортинг в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
Неаполитанцы победили со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе имени Марадоны в Неаполе, Италия.
Дубль за действующих чемпионов Серии A оформил Расмус Хойлунд. Для него это первые голы в футболке Наполи в главном еврокубке. Дважды на датского форварда ассистировал звездный бельгиец Кевин Де Брюйне.
Единственный мяч в составе Спортинга положил колумбиец Луис Суарес, который реализовал пенальти.
