Интер Милан

30 сентября на Джузеппе Меацца пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Интер встретится с Славия Прага. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда безусловно угадала со ставкой на Индзаги. Но концовка этой главы истории была смазанной - на фоне ожиданий требла остались без трофеев вообще. А в последнем матче при этом наставнике было 0:5 в финале прошлой Лиги чемпионов с ПСЖ.

Вот уже почти пол года тренерский пост занимает куда менее опытный, зато свой - Киву. Нельзя сказать, что у него так уж хорошо получается. С Кристианом был довольно ранний вылет на клубном чемпионате мира, а в Серии А успели пару раз проиграть, в том числе и старому врагу, Ювентусу. Но как раз в прошлом туре еврокубка итальянцы были как раз убедительны и хороши. В Амстердаме за счет взаимодействия Чалханоглу и Тюрама получилось добиться комфортных 2:0. Примерно такого ждут и по итогам нынешнего поединка в Милане.

Славия Прага

Клуб относится к национальным грандам. Это получилось подтвердить и в прошлом сезоне, когда после паузы в четыре года вернули себе на родине чемпионский титул. Но сейчас очевидно ожила соседняя Спарта, да и Яблонец пока что держится неплохо, так что есть кому бросить вызов амбициям Трпишовски и его подопечным сохранить в Чехии статус лидера.

В том числе первое место 2024/2025 позволило столичному клубу избежать такого сложного теста, как квалификация Лиги чемпионов. Он начинал сразу с основного раунда. И тогда дома в последние минуты растеряли комфортное преимущество, что было оформлено дублем Мбоджи - Буде/Глимт отыгрался с 0:2 на ничью, начиная с 78-й минуты. А ведь это был, пожалуй, оптимальный момент для победы - впереди матчи с настоящими грандами.

Статистика личных встреч

В 2019-м году клубы уже играли в Лиге чемпионов. И чехи взяли ничью на этом же стадионе, после чего уступили дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости зацепятся за ничью. В нынешних условиях Мартинес и компания обязаны выигрывать уверенно - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,71).