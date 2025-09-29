Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
30.09.2025 22:00 - : -
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 21:39 |
34
0

Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

29 сентября 2025, 21:39 |
34
0
Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября на Джузеппе Меацца пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Интер встретится с Славия Прага. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда безусловно угадала со ставкой на Индзаги. Но концовка этой главы истории была смазанной - на фоне ожиданий требла остались без трофеев вообще. А в последнем матче при этом наставнике было 0:5 в финале прошлой Лиги чемпионов с ПСЖ.

Вот уже почти пол года тренерский пост занимает куда менее опытный, зато свой - Киву. Нельзя сказать, что у него так уж хорошо получается. С Кристианом был довольно ранний вылет на клубном чемпионате мира, а в Серии А успели пару раз проиграть, в том числе и старому врагу, Ювентусу. Но как раз в прошлом туре еврокубка итальянцы были как раз убедительны и хороши. В Амстердаме за счет взаимодействия Чалханоглу и Тюрама получилось добиться комфортных 2:0. Примерно такого ждут и по итогам нынешнего поединка в Милане.

Славия Прага

Клуб относится к национальным грандам. Это получилось подтвердить и в прошлом сезоне, когда после паузы в четыре года вернули себе на родине чемпионский титул. Но сейчас очевидно ожила соседняя Спарта, да и Яблонец пока что держится неплохо, так что есть кому бросить вызов амбициям Трпишовски и его подопечным сохранить в Чехии статус лидера.

В том числе первое место 2024/2025 позволило столичному клубу избежать такого сложного теста, как квалификация Лиги чемпионов. Он начинал сразу с основного раунда. И тогда дома в последние минуты растеряли комфортное преимущество, что было оформлено дублем Мбоджи - Буде/Глимт отыгрался с 0:2 на ничью, начиная с 78-й минуты. А ведь это был, пожалуй, оптимальный момент для победы - впереди матчи с настоящими грандами.

Статистика личных встреч

В 2019-м году клубы уже играли в Лиге чемпионов. И чехи взяли ничью на этом же стадионе, после чего уступили дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости зацепятся за ничью. В нынешних условиях Мартинес и компания обязаны выигрывать уверенно - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
30 сентября 2025 -
22:00
Славия Прага
Фора Интер (-1.5) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов 2025/26: Галатасарай – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч
Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Пафос – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан Славия Прага Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Бокс | 29 сентября 2025, 07:28 1
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда

Соперником Александра должен стать Джейк Пол

ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
Футбол | 29 сентября 2025, 14:07 5
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации

Состояние знаменитой арены оставляет удручающее впечатление

Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Футбол | 29.09.2025, 09:49
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Гвардиола отказался делать трансфер одного из лучших игроков мира
Футбол | 29.09.2025, 21:16
Гвардиола отказался делать трансфер одного из лучших игроков мира
Гвардиола отказался делать трансфер одного из лучших игроков мира
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Футбол | 29.09.2025, 05:55
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
Италия, разбив андердога, второй раз подряд завоевала титул ЧМ по волейболу
28.09.2025, 15:32 1
Волейбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 19
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
28.09.2025, 00:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем