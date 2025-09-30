Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
30.09.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Лига чемпионов
Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 30 сентября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ФК Бенфика. Георгий Судаков и Анатолий Трубин

Вечером 30 сентября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бенфика с украинскими футболистами Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным сыграет против Челси на выезде.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 30 сентября

  • 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)
  • 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)
  • 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)
  • 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)
  • 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
  • 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)
  • 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)
  • 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)
  • 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)

19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)

22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)

22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)

22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)

22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)

22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)

22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)

