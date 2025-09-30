Лига чемпионов. 2-й тур, матчи 30 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 30 сентября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26
Вечером 30 сентября проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 9 поединков.
Бенфика с украинскими футболистами Георгием Судаковым и Анатолием Трубиным сыграет против Челси на выезде.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
2-й тур. 30 сентября
- 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)
- 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)
- 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)
- 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)
- 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
- 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)
- 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)
- 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)
- 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
