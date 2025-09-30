Дубль экс-игрока Милана. Тоттенхэм неожиданно сыграл вничью с Буде-Глимт

30 сентября 2025 года состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между норвежским «Буде-Глимт» и лондонским «Тоттенхэмом».

Встреча прошла в городе Буде на стадионе «Аспмира» и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Дубль в составе «Буде-Глимт» оформил 25-летний вингер Йенс Петтер Хауге, который с 2020 по 2022 год принадлежал итальянскому «Милану».

За «Буде-Глимт» также мог забить Каспер Хег, но форвард в первом тайме не сумел реализовать пенальти.

Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 30 сентября

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Нереализованный пенальти: Хег, 35

Отмененный гол: Бентанкур, 55