Дубль экс-игрока Милана. Тоттенхэм неожиданно сыграл вничью с Буде-Глимт
Матч завершился со счетом 2:2
30 сентября 2025 года состоялся матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между норвежским «Буде-Глимт» и лондонским «Тоттенхэмом».
Встреча прошла в городе Буде на стадионе «Аспмира» и завершилась ничьей со счетом 2:2.
Дубль в составе «Буде-Глимт» оформил 25-летний вингер Йенс Петтер Хауге, который с 2020 по 2022 год принадлежал итальянскому «Милану».
За «Буде-Глимт» также мог забить Каспер Хег, но форвард в первом тайме не сумел реализовать пенальти.
Лига чемпионов. Основной этап, 2-й тур, 30 сентября
Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)
Нереализованный пенальти: Хег, 35
Отмененный гол: Бентанкур, 55
