Будё-Глимт

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Норвежский Буде-Глимт и английский Тоттенхэм сыграли вничью (2:2).

Дубль для хозяев поля оформил Йенс Петтер Хауге, после чего гости совершили камбек.

Микки ван де Вен отыграл один мяч, а спасительным для шпор стал автогол Йостейна Гундерсена на 89-й минуте.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2

Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

