Будё-Глимт

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2. Камбек шпор в Норвегии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Норвежский Буде-Глимт и английский Тоттенхэм сыграли вничью (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль для хозяев поля оформил Йенс Петтер Хауге, после чего гости совершили камбек.
Микки ван де Вен отыграл один мяч, а спасительным для шпор стал автогол Йостейна Гундерсена на 89-й минуте.
Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября
22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2
Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
