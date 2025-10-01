Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2. Камбек шпор в Норвегии. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
30.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Лига чемпионов
01 октября 2025, 02:59 | Обновлено 01 октября 2025, 03:05
Буде-Глимт – Тоттенхэм – 2:2. Камбек шпор в Норвегии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Норвежский Буде-Глимт и английский Тоттенхэм сыграли вничью (2:2).

Дубль для хозяев поля оформил Йенс Петтер Хауге, после чего гости совершили камбек.

Микки ван де Вен отыграл один мяч, а спасительным для шпор стал автогол Йостейна Гундерсена на 89-й минуте.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

22:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2

Голы: Хауге, 53, 66 – ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Автогол забил Йостейн Гундерсен (Будё-Глимт), асcист Арчи Грей.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Микки ван де Вен (Тоттенхэм), асcист Педро Порро.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт), асcист Хакон Эвьен.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Петтер Хауге (Будё-Глимт), асcист Хакон Эвьен.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
