Будё-Глимт

Во вторник, 30 сентября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Буде-Глимтом» и «Тоттенгэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Буде-Глимт

После 22 матчей чемпионата Норвегии коллектив с 49-ю баллами на счету занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидера «Викинга» на 1 зачетный пункт. Однако следует отметить, что у «Буде-Глимта» есть 1 игра в запасе, которая может помочь им изменить ситуацию на свою сторону. В кубке страны «желто-черные» одолели «Одд» и смогли квалифицироваться в 1/8 финала.

В Лигу чемпионов клуб вышел благодаря победе над "Штурмом" в финале отбора. В 1-м туре основного этапа турнира норвежцы сыграли вничью 2:2 с чешской «Славией».

Тоттенхэм

Довольно неплохие результаты показывают лондонцы в начале сезона. После 5 туров чемпионата Англии на счету команды есть 11 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 4-е место турнирной таблицы. В Кубке английской лиги «шпоры» уже дошли до 1/8 финала, одолев на своем пути «Донкастер».

Путь в Лиге чемпионов англичане начали с минимальной победы над «Вильярреалом».

Личные встречи

Коллективы уже играли между собой в прошлом сезоне Лиги Европы. Тогда в обеих играх с общим счетом 5:1 победил «Тоттенхэм».

Интересные факты

Беспроигрышная домашняя серия «Буде-Глимт» продолжается уже 6 поединков подряд. На счету команды за это время 1 ничья и 5 побед.

«Буде-Глимт» забили 59, а пропустили 20 мячей за 22 поединка чемпионата Норвегии – это лучшие показатели среди всех команд.

«Тоттенхэм» пропустил 4 мяча в текущем сезоне чемпионата Англии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Буде-Глимт: Хайкин – Алесами, Ньелсен, Бйортуфт, Шеволд – Акленн, Берг, Эвьен – Гауге, Гег, Йоргенсен

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бергваль, Палинья, Сарр – Симонс, Ришарлисон, Кудус

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.59.