Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
За два дня, 30 сентября и 1 октября, пройдут 18 матчей 2-го тура ЛЧ
Вечером 30 сентября стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Второй тур основного раунда ЛЧ пройдет 30 сентября и 1 октября. Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).
Во втором туре наибольший интерес вызывают матчи: Галатасарай – Ливерпуль, Пафос – Бавария, Челси – Бенфика, Кайрат – Реал (30 сентября), Барселона – ПСЖ, Арсенал – Олимпиакос, Монако – Манчестер Сити, Вильярреал – Ювентус (1 октября)
В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).
По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдет напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.
Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
2-й тур. 30 сентября – 1 октября
Расписание матчей
- 30.09. 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)
- 30.09. 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)
- 30.09. 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)
- 30.09. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)
- 30.09. 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
- 30.09. 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)
- 30.09. 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)
- 30.09. 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)
- 30.09. 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)
- 01.10. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания)
- 01.10. 19:45 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия)
- 01.10. 22:00 Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция)
- 01.10. 22:00 Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды)
- 01.10. 22:00 Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
- 01.10. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания)
- 01.10. 22:00 Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
- 01.10. 22:00 Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
- 01.10. 22:00 Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|3
|2
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|3
|3
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|3
|3
|Спортинг Лиссабон
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|3
|5
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|6
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|3
|7
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|7
|Интер Милан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|3
|9
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|3
|10
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|11
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|3
|12
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|3
|13
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|14
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|3
|15
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|16
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|17
|Будё-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|17
|Байер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|19
|Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт
|1
|19
|Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер
|1
|21
|Пафос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|21
|Олимпиакос Пирей
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос
|1
|23
|Атлетико Мадрид
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид
|0
|24
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|0
|26
|Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|0
|28
|Челси
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|0
|30
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи
|0
|30
|Аякс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан
|0
|30
|Атлетик Бильбао
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат
|0
|33
|Монако
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай
|0
|36
|Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта
|0
