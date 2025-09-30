Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 30 сентября стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Второй тур основного раунда ЛЧ пройдет 30 сентября и 1 октября. Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).

Во втором туре наибольший интерес вызывают матчи: Галатасарай – Ливерпуль, Пафос – Бавария, Челси – Бенфика, Кайрат – Реал (30 сентября), Барселона – ПСЖ, Арсенал – Олимпиакос, Монако – Манчестер Сити, Вильярреал – Ювентус (1 октября)

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдет напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 30 сентября – 1 октября

Расписание матчей

30.09. 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)

30.09. 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)

30.09. 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)

30.09. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)

30.09. 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)

30.09. 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)

30.09. 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)

30.09. 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)

30.09. 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)

01.10. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания)

01.10. 19:45 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия)

01.10. 22:00 Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция)

01.10. 22:00 Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды)

01.10. 22:00 Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)

01.10. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания)

01.10. 22:00 Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

01.10. 22:00 Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия)

01.10. 22:00 Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия)

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 5 - 1 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3 2 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3 3 Брюгге 1 1 0 0 4 - 1 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3 3 Спортинг Лиссабон 1 1 0 0 4 - 1 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3 5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3 6 Бавария 1 1 0 0 3 - 1 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3 7 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3 7 Интер Милан 1 1 0 0 2 - 0 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 3 9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3 10 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3 11 Ливерпуль 1 1 0 0 3 - 2 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3 12 Барселона 1 1 0 0 2 - 1 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3 13 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3 14 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3 15 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1 16 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус 16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1 17 Будё-Глимт 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1 17 Байер 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 19 Славия Прага 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага 17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1 19 Копенгаген 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген 18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1 21 Пафос 1 0 1 0 0 - 0 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 21 Олимпиакос Пирей 1 0 1 0 0 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей 17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1 23 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф 17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 0 24 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика 16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0 25 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс 16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0 26 Ньюкасл 1 0 0 1 1 - 2 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл 18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 0 27 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус 16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0 28 Челси 1 0 0 1 1 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика 17.09.25 Бавария 3:1 Челси 0 29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен 16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0 30 Наполи 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон 18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 0 30 Аякс 1 0 0 1 0 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс 17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0 30 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао 16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0 33 Кайрат 1 0 0 1 1 - 4 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид 18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0 33 Монако 1 0 0 1 1 - 4 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити 18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 0 35 Галатасарай 1 0 0 1 1 - 5 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль 18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 0 36 Аталанта 1 0 0 1 0 - 4 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге 17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 0 Полная таблица

