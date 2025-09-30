Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 14:00 | Обновлено 30 сентября 2025, 14:40
Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

За два дня, 30 сентября и 1 октября, пройдут 18 матчей 2-го тура ЛЧ

Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Sport.ua

Вечером 30 сентября стартует 2-й тур Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Второй тур основного раунда ЛЧ пройдет 30 сентября и 1 октября. Запланировано 18 матчей за 2 дня (по 9 поединков во вторник и среду).

Во втором туре наибольший интерес вызывают матчи: Галатасарай – Ливерпуль, Пафос – Бавария, Челси – Бенфика, Кайрат – Реал (30 сентября), Барселона – ПСЖ, Арсенал – Олимпиакос, Монако – Манчестер Сити, Вильярреал – Ювентус (1 октября)

В турнире выступают украинские футболисты: Илья Забарный (ПСЖ), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Роман Яремчук (Олимпиакос), Алексей Кащук (Карабах).

По итогам 8 туров (последние два пройдут в январе) 8 лучших команд выйдет напрямую в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9–24, сыграют в 1/16 финала. Клубы, занявшие 25–36 места, покинут турнир.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 30 сентября – 1 октября

Расписание матчей

  • 30.09. 19:45 Аталанта (Италия) – Брюгге (Бельгия)
  • 30.09. 19:45 Кайрат (Казахстан) – Реал Мадрид (Испания)
  • 30.09. 22:00 Атлетико (Испания) – Айнтрахт (Германия)
  • 30.09. 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия)
  • 30.09. 22:00 Галатасарай (Турция) – Ливерпуль (Англия)
  • 30.09. 22:00 Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия)
  • 30.09. 22:00 Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды)
  • 30.09. 22:00 Пафос (Кипр) – Бавария (Германия)
  • 30.09. 22:00 Челси (Англия) – Бенфика (Португалия)
  • 01.10. 19:45 Карабах (Азербайджан) – Копенгаген (Дания)
  • 01.10. 19:45 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Ньюкасл (Англия)
  • 01.10. 22:00 Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция)
  • 01.10. 22:00 Байер (Германия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 01.10. 22:00 Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
  • 01.10. 22:00 Боруссия Д (Германия) – Атлетик (Испания)
  • 01.10. 22:00 Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
  • 01.10. 22:00 Монако (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
  • 01.10. 22:00 Наполи (Италия) – Спортинг (Португалия)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Айнтрахт Ф 1 1 0 0 5 - 1 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4 - 0 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 3
3 Брюгге 1 1 0 0 4 - 1 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 3
3 Спортинг Лиссабон 1 1 0 0 4 - 1 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
6 Бавария 1 1 0 0 3 - 1 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Бавария 3:1 Челси 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
7 Интер Милан 1 1 0 0 2 - 0 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 3
10 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3 - 2 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 3
12 Барселона 1 1 0 0 2 - 1 01.10.25 22:00 Барселона - ПСЖ18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 3
13 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
14 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3
15 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
17 Будё-Глимт 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
17 Байер 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
19 Славия Прага 1 0 1 0 2 - 2 30.09.25 22:00 Интер Милан - Славия Прага17.09.25 Славия Прага 2:2 Будё-Глимт 1
19 Копенгаген 1 0 1 0 2 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген18.09.25 Копенгаген 2:2 Байер 1
21 Пафос 1 0 1 0 0 - 0 30.09.25 22:00 Пафос - Бавария17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
21 Олимпиакос Пирей 1 0 1 0 0 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей17.09.25 Олимпиакос Пирей 0:0 Пафос 1
23 Атлетико Мадрид 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Атлетико Мадрид - Айнтрахт Ф17.09.25 Ливерпуль 3:2 Атлетико Мадрид 0
24 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
25 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0
26 Ньюкасл 1 0 0 1 1 - 2 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл18.09.25 Ньюкасл 1:2 Барселона 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0
28 Челси 1 0 0 1 1 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика17.09.25 Бавария 3:1 Челси 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0
30 Наполи 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Наполи - Спортинг Лиссабон18.09.25 Манчестер Сити 2:0 Наполи 0
30 Аякс 1 0 0 1 0 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс17.09.25 Аякс 0:2 Интер Милан 0
30 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
33 Кайрат 1 0 0 1 1 - 4 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид18.09.25 Спортинг Лиссабон 4:1 Кайрат 0
33 Монако 1 0 0 1 1 - 4 01.10.25 22:00 Монако - Манчестер Сити18.09.25 Брюгге 4:1 Монако 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1 - 5 30.09.25 22:00 Галатасарай - Ливерпуль18.09.25 Айнтрахт Ф 5:1 Галатасарай 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0 - 4 30.09.25 19:45 Аталанта - Брюгге17.09.25 ПСЖ 4:0 Аталанта 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
