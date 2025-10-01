Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ

30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский клуб Интер дома одержал разгромную победу над командой Славия Прага из Чехии (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил лидер Интера Лаутаро Мартинес.

Еще один гол за итальянскую команду провел Дензел Дюмфрис.

Интер набрал 6 очков и входит в группу лидеров, у Славии остался 1 пункт.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34