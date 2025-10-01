Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
Лига Чемпионов
Интер Милан
30.09.2025 22:00 – FT 3 : 0
Славия Прага
Лига чемпионов
01 октября 2025, 00:07 | Обновлено 01 октября 2025, 00:12
211
0

Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ

Еще один гол за итальянскую команду провел Дензел Дюмфрис

Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Итальянский клуб Интер дома одержал разгромную победу над командой Славия Прага из Чехии (3:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил лидер Интера Лаутаро Мартинес.

Еще один гол за итальянскую команду провел Дензел Дюмфрис.

Интер набрал 6 очков и входит в группу лидеров, у Славии остался 1 пункт.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34

Лига чемпионов Интер Милан Дензел Дюмфрис Лаутаро Мартинес Славия Прага
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
