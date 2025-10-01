Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
30 сентября в 22:00 состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Итальянский клуб Интер дома одержал разгромную победу над командой Славия Прага из Чехии (3:0)
Дубль оформил лидер Интера Лаутаро Мартинес.
Еще один гол за итальянскую команду провел Дензел Дюмфрис.
Интер набрал 6 очков и входит в группу лидеров, у Славии остался 1 пункт.
Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября
Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34
