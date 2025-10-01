Интер Милан

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Итальянский Интер на своем поле уверенно обыграл чешскую Славию Прага со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем матча стал Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. Еще один мяч – в активе Дензела Дюмфриса.

После этой победы Интер набрал 6 очков и идет в числе лидеров, у Славии остается 1 балл.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34

Видео голов и обзор матча