Интер Милан

Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Итальянский Интер на своем поле уверенно обыграл чешскую Славию Прага со счетом 3:0.
Главным героем матча стал Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. Еще один мяч – в активе Дензела Дюмфриса.
После этой победы Интер набрал 6 очков и идет в числе лидеров, у Славии остается 1 балл.
Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября
Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34
Видео голов и обзор матча
События матча
