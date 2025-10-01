Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Интер Милан
30.09.2025 22:00 – FT 3 : 0
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:59 | Обновлено 01 октября 2025, 02:10
22
0

Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

01 октября 2025, 01:59 | Обновлено 01 октября 2025, 02:10
22
0
Интер – Славия Прага – 3:0. Дубль Лаутаро Мартинеса. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Итальянский Интер на своем поле уверенно обыграл чешскую Славию Прага со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным героем матча стал Лаутаро Мартинес, оформивший дубль. Еще один мяч – в активе Дензела Дюмфриса.

После этой победы Интер набрал 6 очков и идет в числе лидеров, у Славии остается 1 балл.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

Интер (Италия) – Славия Прага (Чехия) – 3:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 30, 65, Дензел Дюмфрис. 34

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Интер Милан), асcист Маркус Тюрам.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
По теме:
Марсель – Аякс – 4:0. Разгром нидерландского гранда. Видео голов и обзор
Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Куртуа – второй голкипер в истории Реала, который отметился ассистом в ЛЧ
Интер Милан Славия Прага Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Дензел Дюмфрис видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30 сентября 2025, 07:55 0
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико

Тренер больше рассчитывает на Рауля Асенсио

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 10
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30.09.2025, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Футбол | 30.09.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Полесье поднялось на 6-е место: два очка от топ-3
Джек ГРИЛИШ: «Все ждали, что Зинченко перейдет в топ-клуб»
Футбол | 01.10.2025, 01:55
Джек ГРИЛИШ: «Все ждали, что Зинченко перейдет в топ-клуб»
Джек ГРИЛИШ: «Все ждали, что Зинченко перейдет в топ-клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Пекине
29.09.2025, 17:15 3
Теннис
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 41
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем