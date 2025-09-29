Аталанта – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется 30 сентября в 19:45 по Киеву
Во вторник, 30 сентября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
Аталанта
В текущем сезоне Серии А коллектив идет без поражений – на его счету 2 победы над «Лечче» и «Торино», а также 3 ничьих 1:1 против «Ювентуса», «Пармы» и «Пизы». 9 набранных очков позволяют «бергамаскам» занимать 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.
Путь в Лиге чемпионов итальянцы приступили неудачно. В 1-м туре «Аталанта» со счетом 4:0 проиграла действующим победителям турнира «ПСЖ».
Брюгге
Довольно неплохо смотрится коллектив в этом сезоне. За 9 матчей Лиги Жупиле «Брюгге» набрали 17 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв к лидеру «Юниону» на данный момент составляет 6 очков.
В Лигу чемпионов бельгийцы квалифицировались благодаря победе над «Зальцбургом» и «Рейнджерсом» в отборе. В 1-м туре основного этапа турнира «Брюгге» со счетом 4:1 разгромили крепкое «Монако».
Личные встречи
Клубы встречались между собой дважды – в 1/16 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда в обеих играх с общим счетом 2:5 победило «Брюгге».
Интересные факты
- «Аталанта» забила 10 мячей в текущем сезоне Серии А – 2-й лучший результат среди всех команд.
- «Аталанта» сохранила ворота сухими лишь 1 раз за 6 официальных игр этого сезона.
- «Брюгге» отличилось 16-ю мячами в текущем сезоне Лиги Жупиле. Лучшую статистику имеет только «Юнион».
Возможные стартовые составы
Аталанта: Карнесекки – Аханор, Дьимсити, Коссуну – Дзапаакоста, Пашалич, где Рон, Балланова – Сулемана, Самарджич – Крстович
Брюгге: Якерс – Майер, Мехеле, Ордоньес, Саббе – Сандра, Станкович – Цолис, Ванакен, Форбс – Трезольди
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.
19:45
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый украинский тренер сравнил Ламина Ямаля и Усмана Дембеле
Сергей Станиславович согласился возглавить греческий «Панатинаикос»