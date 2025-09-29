Во вторник, 30 сентября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Брюгге». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Аталанта

В текущем сезоне Серии А коллектив идет без поражений – на его счету 2 победы над «Лечче» и «Торино», а также 3 ничьих 1:1 против «Ювентуса», «Пармы» и «Пизы». 9 набранных очков позволяют «бергамаскам» занимать 6-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Италии.

Путь в Лиге чемпионов итальянцы приступили неудачно. В 1-м туре «Аталанта» со счетом 4:0 проиграла действующим победителям турнира «ПСЖ».

Брюгге

Довольно неплохо смотрится коллектив в этом сезоне. За 9 матчей Лиги Жупиле «Брюгге» набрали 17 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Отрыв к лидеру «Юниону» на данный момент составляет 6 очков.

В Лигу чемпионов бельгийцы квалифицировались благодаря победе над «Зальцбургом» и «Рейнджерсом» в отборе. В 1-м туре основного этапа турнира «Брюгге» со счетом 4:1 разгромили крепкое «Монако».

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды – в 1/16 финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда в обеих играх с общим счетом 2:5 победило «Брюгге».

Интересные факты

«Аталанта» забила 10 мячей в текущем сезоне Серии А – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Аталанта» сохранила ворота сухими лишь 1 раз за 6 официальных игр этого сезона.

«Брюгге» отличилось 16-ю мячами в текущем сезоне Лиги Жупиле. Лучшую статистику имеет только «Юнион».



Возможные стартовые составы

Аталанта: Карнесекки – Аханор, Дьимсити, Коссуну – Дзапаакоста, Пашалич, где Рон, Балланова – Сулемана, Самарджич – Крстович

Брюгге: Якерс – Майер, Мехеле, Ордоньес, Саббе – Сандра, Станкович – Цолис, Ванакен, Форбс – Трезольди

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.