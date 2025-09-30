Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Лига Чемпионов
Аталанта
30.09.2025 19:45 – FT 2 : 1
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:44
469
0

Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ

Подопечные Ивана Юрича одолели «Брюгге»

30 сентября 2025, 21:37 | Обновлено 30 сентября 2025, 21:44
469
0
Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

30 сентября в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов встретились «Аталанта» и «Брюгге».

Поединок проходил в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победителем первого тайма вышли гости: ударом из-за штрафной площади отличился Христос Цолис. Во второй половине встречи «Аталанта» смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу – голами отличились Самарджич и Пашалич.

После двух туров «Аталанта» с 3 баллами заняла 15-е место турнирной таблицы. «Брюгге» с 3 баллами расположился на 5-й позиции.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Аталанта – Брюгге – 2:1

Голы: Самарджич, 74 (пенальти), Пашалич, 87 – Цолис, 38

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
По теме:
Килиан Мбаппе обогнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов
Пафос – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Бенфика. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Брюгге Аталанта Лига чемпионов Аталанта - Брюгге Лазар Самарджич Христос Цолис
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Бокс | 30 сентября 2025, 00:43 1
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»

Новозеландец – о Диллиане Уайте

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30 сентября 2025, 19:38 18
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом

Украинский хавбек продолжит карьеру в «Арисе» Лимасол

Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав Украины U-20 на игру с Панамой
Футбол | 30.09.2025, 21:47
Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав Украины U-20 на игру с Панамой
Дмитрий Михайленко назвал стартовый состав Украины U-20 на игру с Панамой
Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?
Бокс | 30.09.2025, 15:15
Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?
Никто не хочет биться с Итаумой. С кем мог бы выйти Мозес в следующем бою?
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 41
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем