Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ

30 сентября в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов встретились «Аталанта» и «Брюгге».

Поединок проходил в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победителем первого тайма вышли гости: ударом из-за штрафной площади отличился Христос Цолис. Во второй половине встречи «Аталанта» смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу – голами отличились Самарджич и Пашалич.

После двух туров «Аталанта» с 3 баллами заняла 15-е место турнирной таблицы. «Брюгге» с 3 баллами расположился на 5-й позиции.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Аталанта – Брюгге – 2:1

Голы: Самарджич, 74 (пенальти), Пашалич, 87 – Цолис, 38

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.