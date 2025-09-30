Перевернули игру. Аталанта совершила камбек и вырвала победу в матче ЛЧ
Подопечные Ивана Юрича одолели «Брюгге»
30 сентября в рамках второго тура основного раунда Лиги чемпионов встретились «Аталанта» и «Брюгге».
Поединок проходил в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».
Победителем первого тайма вышли гости: ударом из-за штрафной площади отличился Христос Цолис. Во второй половине встречи «Аталанта» смогла не только сравнять счет, но и вырвать победу – голами отличились Самарджич и Пашалич.
После двух туров «Аталанта» с 3 баллами заняла 15-е место турнирной таблицы. «Брюгге» с 3 баллами расположился на 5-й позиции.
Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур
Аталанта – Брюгге – 2:1
Голы: Самарджич, 74 (пенальти), Пашалич, 87 – Цолис, 38
Фото матча:
