1 октября на Керамика пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Вильярреал встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда воссоединилась с успешным наставником, Марселино, по ходу позапрошлого сезона. Тот вернулся на пост, чтобы вывести старых-новых подопечных из затяжного кризиса. В целом, сразу вышло добавить, но все же тогда подняться в привычную зону еврокубков не успели. Зато в следующей темпораде уже было 70 очков и пятое место - этого вполне хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов.

Триумфальным старт там не получился. Из-за грубейшей ошибки вратаря в Лондоне испанцы быстро пропустили, и Тоттенхэм прагматично закончил 1-0. Но в целом получается играть вполне неплохо: взято в Ла Лиге пять побед в семи первых турах. Более того, в активе у клуба шестнадцать очков - только у пары вечных грандов, Реала и Барселоны, на данный момент больше.

Ювентус

Клуб резко распрощался в 2024-м году Аллегри. Более того, решили обновить резко и состав, хотя тот взял кубок Италии и третье место в Серии А. Вот только Тиаго Мотта, да и многие новички, в Турине в 2024/2025 провалились. Благо, что вовремя на тренерский пост позвали Тудора, который успел поднять к лету на четвертое место.

В целом, и при хорвате игра остается нестабильной. Да, новый сезон начинался с трех побед, в том числе и с Интером. Но еще летом итальянцы довольно быстро вылетели на клубном чемпионате мира. А в сентябре переломным стал как раз матч в Лиге чемпионов. Да, там вырвали ничью дома с Боруссией, забив гостям из Дортмунда дважды на 90+ минутах. Но при этом потом разделили очки с обоими противниками на внутренней арене: 1:1 с Вероной на выезде и Аталантой дома.

Статистика личных встреч

В 2022-м году клубы пересеклись в плей-офф Лиги чемпионов. И подопечные тогда еще Эмери после ничьей на выезде разгромно победили в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают испанцев как фаворита. Но стоит подстраховаться с форой 0 (коэффициент - 1,61).