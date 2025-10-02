01.10.2025 22:00 – FT 2 : 2
Лига чемпионов02 октября 2025, 03:49
129
0
Вильярреал – Ювентус – 2:2. Спасительный мяч на 90 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
Вильярреал (Испания) и Ювентус (Италия) сыграли вничью (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля спасли игру благодаря голу на 90-й минуте.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
2-й тур. 1 октября 2025
22:00. Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2
Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Вейга (Вильярреал), асcист Ильяс Ахомаш.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус), асcист Ллойд Келли.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Вильярреал), асcист Николя Пепе.
