Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вильярреал – Ювентус – 2:2. Спасительный мяч на 90 мин. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Вильярреал
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 2
Ювентус
Лига чемпионов
02 октября 2025, 03:49 | Обновлено 02 октября 2025, 04:09
Вильярреал – Ювентус – 2:2. Спасительный мяч на 90 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

Вильярреал (Испания) и Ювентус (Италия) сыграли вничью (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля спасли игру благодаря голу на 90-й минуте.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

2-й тур. 1 октября 2025

22:00. Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:2

Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Вейга (Вильярреал), асcист Ильяс Ахомаш.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус), асcист Ллойд Келли.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Вильярреал), асcист Николя Пепе.
Наставник Ювентуса: Нельзя проигрывать на последних секундах из-за углового
Боруссия Д – Атлетик Б – 4:1. Разгром в Дортмунде. Видео голов и обзор
Холанд обогнал Анри в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
