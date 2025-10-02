Наставник Ювентуса: Нельзя проигрывать на последних секундах из-за углового

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор остался недоволен игрой туринского клуба в Лиге чемпионов против «Вильярреала». По итогам 90 минут напряженного противостояния команды сыграли вничью со счетом 2:2.

О результате: «Это обидно, но это часть игры. Нельзя проигрывать на последних секундах из-за такого углового. Мы воспользуемся этим моментом, сделаем выводы и пойдём дальше».

Что мы еще можем сделать? В перерыве я попросил игроков сохранить позитивный настрой. Мы сделали всё, что могли. Были некоторые ошибки, что вполне объяснимо. Очень обидно, ведь это были последние секунды».

Гол на последних минутах: «Мы работали и готовились как могли, но во время матча возникли некоторые трудности. Слишком много ажиотажа и нервозности: слишком много простых передач, которые не сработали».

Об игре защитников: «Тройка защитников сыграла очень качественно, но нам не хватает забитых мячей. Трое защитников успешно держали оборону весь матч, мне понравилось это. Гатти провел отличный матч, забил гол, он заслужил похвалу».

О настроении внутри команды: «Когда пропускаешь гол на последней минуте, всегда обидно. Всегда нужно много работать и продолжать в том же духе. Было бы здорово отыграть все 90 минут на высоком уровне, но это непросто, ведь у нас есть слабые стороны».

«Ювентус» набрал два балла и занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» разместился на 26-й позиции, набрав одно очко. В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Игора Тудора сыграют против мадридского «Реала» (22 октября).