Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустили от своего экс-игрока. Ювентус упустил победу в концовке матче ЛЧ
Лига Чемпионов
Вильярреал
01.10.2025 22:00 – FT 2 : 2
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 23:54 | Обновлено 01 октября 2025, 23:56
173
0

Пропустили от своего экс-игрока. Ювентус упустил победу в концовке матче ЛЧ

Подопечные Игоря Тудора сыграли вничью с «Вильярреалом»

01 октября 2025, 23:54 | Обновлено 01 октября 2025, 23:56
173
0
Пропустили от своего экс-игрока. Ювентус упустил победу в концовке матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильярреал

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Вилльярреалом» и туринским «Ювентусом».

Поединок принимал «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победителями первого тайма вышли хозяев поля: единственный мяч забил грузинский форвард Жорж Микаутадзе. Во второй половине «зебры» забили 2 гола и до 90-й минуты вели со счетом 2:1. На той самой 90-й минуте счет сравнял Ренату Вейга, который полгода своей карьеры провел в «Ювентусе»

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Вильярреал – Ювентус – 2:2

Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 57

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine. Вільярреал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вільярреал
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
ВИДЕО. Как Забарный и Ко вырвали победу у Барселоны на 90-й минуте
Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Дубль Холанда. Ман Сити упустил победу в выездном матче ЛЧ против Монако
Вильярреал Вильярреал - Ювентус Ювентус Лига чемпионов Жорж Микаутадзе Федерико Гатти Франсишку Консейсау Ренату Вейга
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 08:18 33
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01.10.2025, 13:56
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
Футбол | 01.10.2025, 22:25
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
Футбол | 01.10.2025, 23:49
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Абердином в Шотландии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 9
Футбол
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем