Пропустили от своего экс-игрока. Ювентус упустил победу в концовке матче ЛЧ
Подопечные Игоря Тудора сыграли вничью с «Вильярреалом»
В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов между «Вилльярреалом» и туринским «Ювентусом».
Поединок принимал «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале. стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Победителями первого тайма вышли хозяев поля: единственный мяч забил грузинский форвард Жорж Микаутадзе. Во второй половине «зебры» забили 2 гола и до 90-й минуты вели со счетом 2:1. На той самой 90-й минуте счет сравнял Ренату Вейга, который полгода своей карьеры провел в «Ювентусе»
Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур
Вильярреал – Ювентус – 2:2
Голы: Микаутадзе, 18, Вейга, 90 – Гатти, 49, Консейсау, 57
Фото матча:
