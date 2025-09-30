В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Копенгагеном». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Карабах

Действующие чемпионы Азербайджана довольно неплохо начали новый сезон. За 5 игр в национальной лиге «Карабах» смог получить 10 зачетных баллов, позволяющих ему занимать 5 место турнирной таблицы. Расстояние до лидера составляет всего 2 очка, кроме того у «скакунов» есть 1 игра в запасе.

В квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы одолели «Шелбурн», «Шкендию» и «Ференцварош», одержав 5 побед за 6 игр против этих коллективов. В 1-м туре основного этапа турнира команда со счетом 2:3 победила португальскую «Бенфику».

Копенгаген

Датчане также сейчас демонстрируют неплохую игру. В 10-х поединках чемпионата «Копенгаген» получил уже 20 баллов, благодаря которым имеет право находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера как и в случае с «Карабахом» невелико – всего 3 зачетных пункта.

В отборе Лиги чемпионов датский коллектив прошел косоварскую «Дриту», шведский «Мальме» и швейцарский «Базель». В поединке 1-го тура основного этапа турнира «Копенгаген» сыграл вничью 2:2 с леверкузенским «Байером».

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды – оба раза в финале отбора Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда каждый коллектив одержал по 1 победе, но благодаря правилу выездного гола дальше прошел «Карабах».

Интересные факты

«Карабах» пропустил 2 гола в текущем сезоне чемпионата Азербайджана – лучший результат среди всех команд.

«Копенгаген» победил в 7 из 10 выездных играх текущего сезона. Также на счету команды 1 поражение и 2 ничьи.

«Копенгаген» отметился 24-мя голами в текущем сезоне датской Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Карабах: Кохальские – Джафаркулиев, Медина, Мустафадзе, Силва – Кади, Бикальо – Аддаи, Зубир, Андраде – Дюран

Копенгаген: Котарски – Лопес, Хатцидиакос, Габриэл, Уэскас – Роберт, Делейни, Ларегер, Ларссон – Эльюнусси, Клаессон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.