Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карабах – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Карабах
01.10.2025 19:45 - : -
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:26
20
0

Карабах – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 1 октября в 19:45 по Киеву

30 сентября 2025, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 23:26
20
0
Карабах – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Карабах

В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Копенгагеном». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Карабах

Действующие чемпионы Азербайджана довольно неплохо начали новый сезон. За 5 игр в национальной лиге «Карабах» смог получить 10 зачетных баллов, позволяющих ему занимать 5 место турнирной таблицы. Расстояние до лидера составляет всего 2 очка, кроме того у «скакунов» есть 1 игра в запасе.

В квалификации Лиги чемпионов азербайджанцы одолели «Шелбурн», «Шкендию» и «Ференцварош», одержав 5 побед за 6 игр против этих коллективов. В 1-м туре основного этапа турнира команда со счетом 2:3 победила португальскую «Бенфику».

Копенгаген

Датчане также сейчас демонстрируют неплохую игру. В 10-х поединках чемпионата «Копенгаген» получил уже 20 баллов, благодаря которым имеет право находиться на 3-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от лидера как и в случае с «Карабахом» невелико – всего 3 зачетных пункта.

В отборе Лиги чемпионов датский коллектив прошел косоварскую «Дриту», шведский «Мальме» и швейцарский «Базель». В поединке 1-го тура основного этапа турнира «Копенгаген» сыграл вничью 2:2 с леверкузенским «Байером».

Личные встречи

Клубы встречались между собой дважды – оба раза в финале отбора Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда каждый коллектив одержал по 1 победе, но благодаря правилу выездного гола дальше прошел «Карабах».

Интересные факты

  • «Карабах» пропустил 2 гола в текущем сезоне чемпионата Азербайджана – лучший результат среди всех команд.
  • «Копенгаген» победил в 7 из 10 выездных играх текущего сезона. Также на счету команды 1 поражение и 2 ничьи.
  • «Копенгаген» отметился 24-мя голами в текущем сезоне датской Суперлиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Карабах: Кохальские – Джафаркулиев, Медина, Мустафадзе, Силва – Кади, Бикальо – Аддаи, Зубир, Андраде – Дюран

Копенгаген: Котарски – Лопес, Хатцидиакос, Габриэл, Уэскас – Роберт, Делейни, Ларегер, Ларссон – Эльюнусси, Клаессон

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Карабах
1 октября 2025 -
19:45
Копенгаген
Тотал больше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов
Арсенал – Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФОТО. Слот заменил голкипера в матче Лиги чемпионов Галатасарай – Ливерпуль
Карабах Агдам Копенгаген Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 10
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Футбол | 30 сентября 2025, 17:35 11
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать

«Рух» исчезнет, ​​если вылетит из УПЛ

Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 23:23
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
Алонсо удивил своим решением по Лунину после поражения Реала от Атлетико
«Это совершенно глупо». Журналист Guardian наехал на Алонсо из-за Лунина
Футбол | 30.09.2025, 20:46
«Это совершенно глупо». Журналист Guardian наехал на Алонсо из-за Лунина
«Это совершенно глупо». Журналист Guardian наехал на Алонсо из-за Лунина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
Боксер, который побил Усика, выбрал сильнейшего в бою Али – Майк Тайсон
29.09.2025, 01:55 5
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
Месси отказался оставаться в Интер Майами и нашел последний клуб в карьере
29.09.2025, 05:55 8
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем