Лига Чемпионов
Карабах
01.10.2025 19:45 – FT 2 : 0
Копенгаген
Украина. Премьер лига
Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов

Клуб из «Азербайджана» победил «Копенгаген»

Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карабах – Копенгаген

1 октября прошел поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Карабах» (Азербайджан) и «Копенгаген» (Дания).

Поединок прошел на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. «Карабах», который у букмекеров выступал андердога, победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе хозяев отметились Абделла Зубир и Эмманюэль Аддаи. В стартовом составе «Карабаха» сегодня вышел Алексей Кащук, который провел на поле 70 минут.

«Карабах» выиграл второй матч на старте Лиги чемпионов и имеет шесть очков. У «Копенгагена» один зачетный пункт.

Следующий матч в главном еврокубке «Карабах» проведет против «Атлетика» 22 октября, днем ранее «Копенгаген» примет «Боруссию» из Дортмунда.

Лига чемпионов. Основной этап, 1 октября.

Карабах – Копенгаген – 2:0
Голы: Зубир, 28, Аддаи, 83.

