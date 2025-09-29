Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Марсель
30.09.2025 22:00 - : -
Аякс
Лига чемпионов
Марсель – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 30 сентября в 22:00 по Киеву

Марсель – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Аякс

Во вторник, 30 сентября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Марселем» и «Аяксом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Марсель

Довольно неплохие результаты показывает коллектив в начале сезона. За 6 игр чемпионата Франции «Марсель» смог набрать 12 зачетных пунктов (4 победы, 2 поражения), позволяющих ему занимать 3-ю строчку турнирной таблицы турнира. Расстояние до «ПСЖ», которое сейчас находится на 1 месте составляет 3 очка.

Однако в Лиге чемпионов французы начали свой путь с проигрыша. В 1-м туре основного этапа турнира команда проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 2:1.

Аякс

За 7 игр Эредивизи действующие вицечемпионы Нидерландов имеют на своем счету 15 зачетных пунктов, одержанных благодаря 4 победам и 3-м ничейным результатам. Это позволяет амстердамцам занимать 3-ю строчку турнирной таблицы чемпионата, а отрыв от лидера «Фейернорда» на данный момент составляет 4 очка.

В 1-й игре сезона Лиги чемпионов «Аякс» со счетом 0:2 уступил миланскому «Интеру».

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Европы в 2023 году. Тогда 1-я игра завершилась вничью 3:3, а во 2-й победе 4:3 одержал «Марсель».

Интересные факты

  • В последних 6-х играх «Аякс» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.
  • «Марсель» забил 12 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Аякс» не одержал ни одной победы в последних 5-х выездных играх. «Марсель» в свою очередь победил в каждом из предыдущих 7-х домашних поединках.

Возможные стартовые составы

Марсель: Рульи – Медина, Балерди, Павар, Мурилльо – Хойбьерг, Гомес – Веа, О'Райлли, Гринвуд – Обамеянг

Аякс: Ярош – Уэйндал, Шутало, Итакура, Гааи – Глух, Классен, Тейлор – Годтс, Вегхорст, Эдвардсен

Прогноз

Я поставлю на победу «Марселя» с форой -1 и коэффициентом 1.72.

Марсель
30 сентября 2025 -
22:00
Аякс
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
