Мастер-класс от Де Дзерби. Марсель уничтожил Аякс в матче Лиги чемпионов

30 сентября состоялся матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов между «Марселем» и «Аяксом».

Встречу принимал стадион «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сняли все вопросы по победителю еще в первом тайме, забив три мяча, на которые гости из Нидерландов ничем не ответили. Во второй 45-минутке точку в разгроме своим голом поставил Пьэр-Эмерик Обамеянг, который до этого отдал 2 голевые передачи. Подопечные Роберт Де Дзерби добыли победу со счетом 4:0.

После 2 туров «Марсель» с 3 очками занял 7-ю позиции турнирной таблицы. «Аякс», набравший 0 баллов за 2 тура, расположился на 35-м месте.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Марсель – Аякс – 4:0

Голы: Пайшао, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.