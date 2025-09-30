Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мастер-класс от Де Дзерби. Марсель уничтожил Аякс в матче Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Марсель
30.09.2025 22:00 – FT 4 : 0
Аякс
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:57 | Обновлено 01 октября 2025, 01:25
Мастер-класс от Де Дзерби. Марсель уничтожил Аякс в матче Лиги чемпионов

Хозяева поля добыли эффектную победу со счетом 4:0

Мастер-класс от Де Дзерби. Марсель уничтожил Аякс в матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель

30 сентября состоялся матч второго тура основного раунда Лиги чемпионов между «Марселем» и «Аяксом».

Встречу принимал стадион «Велодром» в Марселе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля сняли все вопросы по победителю еще в первом тайме, забив три мяча, на которые гости из Нидерландов ничем не ответили. Во второй 45-минутке точку в разгроме своим голом поставил Пьэр-Эмерик Обамеянг, который до этого отдал 2 голевые передачи. Подопечные Роберт Де Дзерби добыли победу со счетом 4:0.

После 2 туров «Марсель» с 3 очками занял 7-ю позиции турнирной таблицы. «Аякс», набравший 0 баллов за 2 тура, расположился на 35-м месте.

Лига чемпионов. Основной раунд. 2-й тур

Марсель – Аякс – 4:0

Голы: Пайшао, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Игор Пайшао.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
Марсель Аякс Лига чемпионов Роберто Де Дзерби Пьер-Эмерик Обамеянг Мейсон Гринвуд Игор Пайшао
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
