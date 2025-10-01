Марсель – Аякс – 4:0. Разгром нидерландского гранда. Видео голов и обзор

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Французский Марсель на своем поле разгромил нидерландский Аякс со счетом 4:0.

Дубль оформил Игор Пайшау, еще по голу забили Мейсон Гринвуд и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Марсель набрал 3 очка и находится в середине таблицы, а Аякс идет без набранных пунктов.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

22:00. Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 4:0

Голы: Пайшау, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

Видео голов и обзор матча