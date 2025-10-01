Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марсель – Аякс – 4:0. Разгром нидерландского гранда. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Марсель
30.09.2025 22:00 – FT 4 : 0
Аякс
Лига чемпионов
01 октября 2025, 02:45 | Обновлено 01 октября 2025, 03:07
29
0

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 сентября прошла встреча 2-го тура Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Французский Марсель на своем поле разгромил нидерландский Аякс со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль оформил Игор Пайшау, еще по голу забили Мейсон Гринвуд и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Марсель набрал 3 очка и находится в середине таблицы, а Аякс идет без набранных пунктов.

Лига чемпионов. 2-й тур, 30 сентября

22:00. Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 4:0

Голы: Пайшау, 6, 12, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель), асcист Игор Пайшао.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Марсель), асcист Пьер-Эмерик Обамеянг.
Николай Степанов
