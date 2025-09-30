В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и «ПСВ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Байер Леверкузен

Довольно сумбурное начало сезона было у немецкой команды. Уже после 2-го тура Бундеслиги «фармацевты» уволили главного тренера Эрика тен Хага, занявшего эту должность только летом, и назначив на его место Каспера Юльманна. В общей сложности за 5 игр чемпионата клуб набрал 8 зачетных баллов, позволяющих ему находиться на 6-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидера на 7 очков.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов немцы сыграли вничью 2:2 с «Копенгагеном».

ПСВ

Более стабильно в начале сезона выглядят действующие чемпионы Нидерландов. За 7 игр Эредивизи коллектив набрал 16 зачетных пунктов, благодаря которым занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. Лишь 3 очка отделяет «ПСВ» от лидера чемпионата – «Фейернорда».

Путь в Лиге чемпионов в этом сезоне нидерландцы начали не очень хорошо. В поединке 1-го тура основного этапа турнира «ПСВ» со счетом 1:3 уступил бельгийскому «Юниону».

Личные встречи

В XXI веке коллективы не встречались в очных играх.

Интересные факты

«ПСВ» победили в каждом из последних 8 выездных поединков.

«ПСВ» отметился 21 забитым голом в текущем сезоне Эредивизе – лучший результат среди всех команд.

«Байер» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 5 поединков.

Возможные стартовые составы

Байер: Флеккен – Тапсоба, Баде, Кванса – Гримальдо, Гарсия, Фернандес, Васкес – Сегир, Тильман – Кофаме

ПСВ: Коварж – Салах-Эдин, Гасеровски, Фламинго, Жуниор – Верман, Сайбари, Схаутен – Ваннер, Тил, Перишич

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.