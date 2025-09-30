Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Байер
01.10.2025 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов
Байер – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 1 октября в 22:00 по Киеву

Байер – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ

В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и «ПСВ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Байер Леверкузен

Довольно сумбурное начало сезона было у немецкой команды. Уже после 2-го тура Бундеслиги «фармацевты» уволили главного тренера Эрика тен Хага, занявшего эту должность только летом, и назначив на его место Каспера Юльманна. В общей сложности за 5 игр чемпионата клуб набрал 8 зачетных баллов, позволяющих ему находиться на 6-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидера на 7 очков.

В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов немцы сыграли вничью 2:2 с «Копенгагеном».

ПСВ

Более стабильно в начале сезона выглядят действующие чемпионы Нидерландов. За 7 игр Эредивизи коллектив набрал 16 зачетных пунктов, благодаря которым занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. Лишь 3 очка отделяет «ПСВ» от лидера чемпионата – «Фейернорда».

Путь в Лиге чемпионов в этом сезоне нидерландцы начали не очень хорошо. В поединке 1-го тура основного этапа турнира «ПСВ» со счетом 1:3 уступил бельгийскому «Юниону».

Личные встречи

В XXI веке коллективы не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «ПСВ» победили в каждом из последних 8 выездных поединков.
  • «ПСВ» отметился 21 забитым голом в текущем сезоне Эредивизе – лучший результат среди всех команд.
  • «Байер» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 5 поединков.

Возможные стартовые составы

Байер: Флеккен – Тапсоба, Баде, Кванса – Гримальдо, Гарсия, Фернандес, Васкес – Сегир, Тильман – Кофаме

ПСВ: Коварж – Салах-Эдин, Гасеровски, Фламинго, Жуниор – Верман, Сайбари, Схаутен – Ваннер, Тил, Перишич

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Байер
1 октября 2025 -
22:00
ПСВ Эйндховен
По теме:
Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
Байер ПСВ прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
