Байер – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Матч начнется 1 октября в 22:00 по Киеву
В среду, 1 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и «ПСВ». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Байер Леверкузен
Довольно сумбурное начало сезона было у немецкой команды. Уже после 2-го тура Бундеслиги «фармацевты» уволили главного тренера Эрика тен Хага, занявшего эту должность только летом, и назначив на его место Каспера Юльманна. В общей сложности за 5 игр чемпионата клуб набрал 8 зачетных баллов, позволяющих ему находиться на 6-й строчке турнирной таблицы, отставая от лидера на 7 очков.
В 1-м туре основного этапа Лиги чемпионов немцы сыграли вничью 2:2 с «Копенгагеном».
ПСВ
Более стабильно в начале сезона выглядят действующие чемпионы Нидерландов. За 7 игр Эредивизи коллектив набрал 16 зачетных пунктов, благодаря которым занимает 2-ю строчку турнирной таблицы. Лишь 3 очка отделяет «ПСВ» от лидера чемпионата – «Фейернорда».
Путь в Лиге чемпионов в этом сезоне нидерландцы начали не очень хорошо. В поединке 1-го тура основного этапа турнира «ПСВ» со счетом 1:3 уступил бельгийскому «Юниону».
Личные встречи
В XXI веке коллективы не встречались в очных играх.
Интересные факты
- «ПСВ» победили в каждом из последних 8 выездных поединков.
- «ПСВ» отметился 21 забитым голом в текущем сезоне Эредивизе – лучший результат среди всех команд.
- «Байер» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 5 поединков.
Возможные стартовые составы
Байер: Флеккен – Тапсоба, Баде, Кванса – Гримальдо, Гарсия, Фернандес, Васкес – Сегир, Тильман – Кофаме
ПСВ: Коварж – Салах-Эдин, Гасеровски, Фламинго, Жуниор – Верман, Сайбари, Схаутен – Ваннер, Тил, Перишич
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.
