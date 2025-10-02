Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
На гол Кристиана Кофане для хозяев поля у гостей ответил Исмаил Сайбари
Вечером 1 октября в Леверкузене на «Бай-Арене» состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Байер» поделил очки с ПСВ (1:1).
Первый тайм прошел без забитых мячей, а на 5-й минуте гол Ивана Перишича был отменен из-за офсайда.
В конце тайма хозяева потеряли Акселя Тапа, который получил травму и был заменен.
Во второй половине игры немецкий клуб открыл счет, на 65-й минуте отличился Кристиан Кофане. Однако уже через 7 минут ПСВ восстановил равновесие, Исмаил Сайбари реализовал передачу Гуса Тила.
После этой ничьей «Байер» имеет 2 очка, а ПСВ набрал 1 пункт в основном этапе Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025
Байер Леверкузен (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72
