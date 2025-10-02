Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обмен уколами на Бай-Арене. Байер и ПСВ разошлись миром в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Байер
01.10.2025 22:00 – FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов
02 октября 2025, 00:07 | Обновлено 02 октября 2025, 00:37
190
0

На гол Кристиана Кофане для хозяев поля у гостей ответил Исмаил Сайбари

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября в Леверкузене на «Бай-Арене» состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Байер» поделил очки с ПСВ (1:1).

Первый тайм прошел без забитых мячей, а на 5-й минуте гол Ивана Перишича был отменен из-за офсайда.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В конце тайма хозяева потеряли Акселя Тапа, который получил травму и был заменен.

Во второй половине игры немецкий клуб открыл счет, на 65-й минуте отличился Кристиан Кофане. Однако уже через 7 минут ПСВ восстановил равновесие, Исмаил Сайбари реализовал передачу Гуса Тила.

После этой ничьей «Байер» имеет 2 очка, а ПСВ набрал 1 пункт в основном этапе Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Байер Леверкузен (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

Лига чемпионов Байер ПСВ Исмаэль Сайбари Гус Тил
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
