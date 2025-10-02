Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – ПСВ – 1:1. Пожали друг другу руки. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Байер
01.10.2025 22:00 – FT 1 : 1
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
02 октября 2025, 01:51 | Обновлено 02 октября 2025, 01:59
29
0

Байер – ПСВ – 1:1. Пожали друг другу руки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

02 октября 2025, 01:51 | Обновлено 02 октября 2025, 01:59
29
0
Байер – ПСВ – 1:1. Пожали друг другу руки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.

«Байер» сыграл вничью с ПСВ, команды обменялись голами и пожали друг другу руки (1:1).

После перерыва немецкая команда открыла счет, на 65-й минуте Кристиан Кофане отправил мяч в сетку.

Через 7 минут гости ответили своим голом, Исмаил Сайбари замкнул передачу Гуса Тила и сравнял счет.

По итогам встречи «Байер» набрал 2 очка, а ПСВ – 1 пункт в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Байер Леверкузен (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен), асcист Гус Тиль.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кофане (Байер).
По теме:
Холанд обогнал Анри в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Антонио КОНТЕ: «Кевин де Брюйне пришел из другой реальности»
ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Панамой на чемпионате мира U-20
Байер ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Гус Тил Исмаэль Сайбари
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
Футбол | 02 октября 2025, 02:15 0
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела тренировку и переехала в Сантьяго

Сине-желтая команда близка к выходу в плей-офф чемпионата мира U-20

Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 21:39 4
Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов
Карабах с Кащуком в статусе андердога снова победил в Лиге чемпионов

Клуб из Азербайджана победил «Копенгаген»

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Бокс | 01.10.2025, 05:39
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01.10.2025, 09:39
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 3
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги
01.10.2025, 03:08
Бокс
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
30.09.2025, 12:55 10
Теннис
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем