Вечером 1 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.

«Байер» сыграл вничью с ПСВ, команды обменялись голами и пожали друг другу руки (1:1).

После перерыва немецкая команда открыла счет, на 65-й минуте Кристиан Кофане отправил мяч в сетку.

Через 7 минут гости ответили своим голом, Исмаил Сайбари замкнул передачу Гуса Тила и сравнял счет.

По итогам встречи «Байер» набрал 2 очка, а ПСВ – 1 пункт в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025

Байер Леверкузен (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1

Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72

Видео голов и обзор матча