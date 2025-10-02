Байер – ПСВ – 1:1. Пожали друг другу руки. Видео голов и обзор матча
Вечером 1 октября на «Бай-Арене» в Леверкузене прошел матч 2-го тура Лиги чемпионов.
«Байер» сыграл вничью с ПСВ, команды обменялись голами и пожали друг другу руки (1:1).
После перерыва немецкая команда открыла счет, на 65-й минуте Кристиан Кофане отправил мяч в сетку.
Через 7 минут гости ответили своим голом, Исмаил Сайбари замкнул передачу Гуса Тила и сравнял счет.
По итогам встречи «Байер» набрал 2 очка, а ПСВ – 1 пункт в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й тур, 1 октября 2025
Байер Леверкузен (Германия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:1
Голы: Кофане, 65 – Сайбари, 72
