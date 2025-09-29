Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
30.09.2025 22:00 - : -
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз
Лига чемпионов
26
0

Атлетико – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 30 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Атлетико – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября на Метрополитано пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Атлетико встретится с Айнтрахт Франкфурт. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда все еще считается одним из грандов. Но у нее нет оснований быть довольной результатами последних лет. В 2024-м году гранда даже Жирона потеснила на четвертое место. В следующем сезоне получилось вернуться в топ-3, но и только - это при немалых расходах на новичков! Сейчас и вовсе начало сезона выглядит практически провальным, ведь уже успели растерять невероятное количество очков при достаточно простом расписании. Уже в первом туре безвольно проиграли Эспаньолу.

В Лиге чемпионов подопечные Симеоне тоже разочаровали. Они быстро пропустили дважды от Ливерпуля. Потом, правда, Льоренте ответил своим дублем, и, казалось, получится увезти с Энфилда почетную ничью. Но в концовке забил ван Дейк, и разъяренный поражением Диего даже вступил в конфликт с болельщиками англичан.

Айнтрахт Франкфурт

Клуб ухитряется сочетать успехи на поле с удачными сделками. В январе продали безусловного лидера, Мармуша. Но даже без забивного Омара получилось закончить 2024/2025 на третьей позиции - тогда больше очков набрали только Байер с Баварией. Летом ушел еще и Экитик. Но все равно получилось начать выигрывать уже с первых турах, правда, чередуя с поражениями.

Где у подопечных Дино Топмеллера удалось безусловно хорошо стартовать, это в Лиге чемпионов. Не помешало то, что Галатасарай при немалой поддержке быстро открыл счет - в ответ в его ворота влетело пять мячей. Впрочем, турки сами помогли, чего стоит два автогола в их исполнении.

Статистика личных встреч

Хотя клубы сравнительно активно играют в еврокубках, но до этого они ни разу не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают довольно явным фаворитом испанцев, они выглядят недостаточно стабильно и убедительно. Лучше применить нейтральный вариант, с учетом того, что оба много забивают, но не безупречны в обороне - ставим на тотал больше 2,5 мячей(коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
30 сентября 2025 -
22:00
Айнтрахт Франкфурт
Тотал больше 2.5 1.68
Атлетико Мадрид Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
