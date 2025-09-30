Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов
Мадридская команда уничтожила соперников со счетом 5:1 в матче второго тура еврокубка
Мадридский Атлетико разгромил Айнтрахт Франкфурт в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
Матрасники добыли победу на своем стадионе Метрополитано в столице Испании со счетом 5:1.
Голами за хозяев отличились Джакомо Распадори, Робен Ле Норман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес.
Гризманн оформил свой 200-й гол в футболке Атлетико, став первым игроком в истории, кому покорилось такое достижение. А Альварес на 82-й минуте реализовал пенальти, положив паненку.
Единственный мяч в составе госте на 57-й забил Йонатан Буркардт.
Атлетико во втором матче подряд забил пять голов. 27 числа подопечные Диего Симеоне разобрались с Реалом Мадрид 5:2.
Атлетико набрал первые три очка в ЛЧ 2025/26. В первом туре команда уступила Ливерпулю 2:3. У Айнтрахта Ф в активе также три пункта – на старте еврокубка немецкий коллектив разбил Галатасарай 5:1.
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября
Атлетико Мадрид (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 5:1
Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 – Буркардт, 57
События матча
