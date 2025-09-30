Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
30.09.2025 22:00 – FT 5 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 23:53 | Обновлено 01 октября 2025, 00:48
Снова забили пять. Атлетико уничтожил Айнтрахт Франкфурт в Лиге чемпионов

Мадридская команда уничтожила соперников со счетом 5:1 в матче второго тура еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Атлетико разгромил Айнтрахт Франкфурт в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Матрасники добыли победу на своем стадионе Метрополитано в столице Испании со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Джакомо Распадори, Робен Ле Норман, Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес.

Гризманн оформил свой 200-й гол в футболке Атлетико, став первым игроком в истории, кому покорилось такое достижение. А Альварес на 82-й минуте реализовал пенальти, положив паненку.

Единственный мяч в составе госте на 57-й забил Йонатан Буркардт.

Атлетико во втором матче подряд забил пять голов. 27 числа подопечные Диего Симеоне разобрались с Реалом Мадрид 5:2.

Атлетико набрал первые три очка в ЛЧ 2025/26. В первом туре команда уступила Ливерпулю 2:3. У Айнтрахта Ф в активе также три пункта – на старте еврокубка немецкий коллектив разбил Галатасарай 5:1.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Атлетико Мадрид (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 – Буркардт, 57

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), асcист Ансгар Кнауфф.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид).
Атлетико Мадрид Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Хулиан Альварес пенальти Антуан Гризманн Робен Ле Норман Джакомо Распадори Джулиано Симеоне Йонатан Буркардт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
