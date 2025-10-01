30 сентября мадридский Атлетико не оставил шансов Айнтрахту из Франкфурта во втором туре Лиги чемпионов 2025/26.

Матч прошел на арене Метрополитано в столице Испании. Матрасники разбили соперников со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой 200-й гол в футболке Атлетико оформил Антуан Гризманн. Хулиан Альварес поставил жирную точку во встрече, реализовал пенальти и оформив паненку на 82-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Атлетико Мадрид (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен.) – Буркардт, 57

