Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26
30 сентября мадридский Атлетико не оставил шансов Айнтрахту из Франкфурта во втором туре Лиги чемпионов 2025/26.
Матч прошел на арене Метрополитано в столице Испании. Матрасники разбили соперников со счетом 5:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Свой 200-й гол в футболке Атлетико оформил Антуан Гризманн. Хулиан Альварес поставил жирную точку во встрече, реализовал пенальти и оформив паненку на 82-й минуте.
Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября
Атлетико Мадрид (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 5:1
Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен.) – Буркардт, 57
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В составе киевлян будут отсутствовать три игрока
Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко