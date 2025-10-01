Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
30.09.2025 22:00 – FT 5 : 1
Айнтрахт Франкфурт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
01 октября 2025, 01:09 |
26
0

Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура Лиги чемпионов 2025/26

01 октября 2025, 01:09 |
26
0
Атлетико – Айнтрахт – 5:1. 200-й Гризманна и паненка Альвареса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября мадридский Атлетико не оставил шансов Айнтрахту из Франкфурта во втором туре Лиги чемпионов 2025/26.

Матч прошел на арене Метрополитано в столице Испании. Матрасники разбили соперников со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Свой 200-й гол в футболке Атлетико оформил Антуан Гризманн. Хулиан Альварес поставил жирную точку во встрече, реализовал пенальти и оформив паненку на 82-й минуте.

Лига чемпионов 2025/26. 2-й тур, 30 сентября

Атлетико Мадрид (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пен.) – Буркардт, 57

Видеообзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт), асcист Ансгар Кнауфф.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид).
По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Дубль Лаутаро. Интер забил три мяча Славии и легко взял три очка в ЛЧ
Монако – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетико Мадрид пенальти Айнтрахт Франкфурт Антуан Гризманн Лига чемпионов Хулиан Альварес Джакомо Распадори Йонатан Буркардт Робен Ле Норман Джулиано Симеоне видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 00:10 2
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 10
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Футбол | 30.09.2025, 07:55
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30.09.2025, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ
Футбол | 30.09.2025, 23:56
Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ
Все решил автогол. Бенфика с Трубиным и Судаковым уступила Челси в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 41
Футбол
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
КРАСЮК: «Сказал Усику, что нужно было прекратить раньше
29.09.2025, 03:39 1
Бокс
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
29.09.2025, 04:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем