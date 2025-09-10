Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 сентября.

1A. Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном

Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

1B. Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины

Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду

2A. Волевая победа. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию

После пропущенного мяча Мбаппе в ответ оформил гол и голевую передачу

2B. Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ

Португальцы выиграли в Будапеште со счетом 3:2, Криштиану забил с пенальти

2C. Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!

Норвежцы покуражились в Осло, покер также оформил Тело Осгор

3. Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Азербайджаном

4A. Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии

Команда Дмитрия Михайленко заняла последнее место, не набрав ни очка

4B. Украина U18 разгромно проиграла Дании U18 решающий матч турнира в Швеции

Команда Владимира Самборского с 6 очками заняла второе место

4C. Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии

Сборная под руководством Александра Сытника за 3 матча набрала 1 очко

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем уволил Эшпириту Санту, Зинченко остался без тренера

Английский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальцем

5B. ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ

Ангелос Постекоглу будет работать в Ноттингеме

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины

Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич стал главным тренером клуба из ОАЭ

Экс-тренер «Шахтера» возглавил команду «Аль-Джазира»

7, Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021

Александра в первом раунде WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

8. Сборная Украины переиграла Швейцарию на старте Суперфинала Евролиги

Решающий раунд соревнований по пляжному футболу стартовал в Виареджо

9A. Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле

Украинский снукерист обыграл Стюарта Бингема из Англии

9B. Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала

В четвертьфинальном матче украинец уступил Дэниелу Уэллсу из Уэльса

10. У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками

Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?