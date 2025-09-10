Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест
Главные новости за 9 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 сентября.
1A. Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре
1B. Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду
2A. Волевая победа. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию
После пропущенного мяча Мбаппе в ответ оформил гол и голевую передачу
2B. Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ
Португальцы выиграли в Будапеште со счетом 3:2, Криштиану забил с пенальти
2C. Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Норвежцы покуражились в Осло, покер также оформил Тело Осгор
3. Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Азербайджаном
4A. Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии
Команда Дмитрия Михайленко заняла последнее место, не набрав ни очка
4B. Украина U18 разгромно проиграла Дании U18 решающий матч турнира в Швеции
Команда Владимира Самборского с 6 очками заняла второе место
4C. Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии
Сборная под руководством Александра Сытника за 3 матча набрала 1 очко
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем уволил Эшпириту Санту, Зинченко остался без тренера
Английский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальцем
5B. ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Ангелос Постекоглу будет работать в Ноттингеме
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич стал главным тренером клуба из ОАЭ
Экс-тренер «Шахтера» возглавил команду «Аль-Джазира»
7, Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Александра в первом раунде WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек
8. Сборная Украины переиграла Швейцарию на старте Суперфинала Евролиги
Решающий раунд соревнований по пляжному футболу стартовал в Виареджо
9A. Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Украинский снукерист обыграл Стюарта Бингема из Англии
9B. Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
В четвертьфинальном матче украинец уступил Дэниелу Уэллсу из Уэльса
10. У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?
