Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест
Другие новости
10 сентября 2025, 10:43 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:00
583
0

Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест

Главные новости за 9 сентября на Sport.ua

10 сентября 2025, 10:43 | Обновлено 10 сентября 2025, 12:00
583
0
Ужасная игра в Баку, пента-трик Холанда, гол Роналду, смена коуча Форест
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 сентября.

1A. Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Команда Реброва не удержала победный счет в тяжелой игре

1B. Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Один из голов у португальской сборной забил знаменитый Криштиану Роналду

2A. Волевая победа. Франция, пропустив первой, переиграла Исландию
После пропущенного мяча Мбаппе в ответ оформил гол и голевую передачу

2B. Португалия с голом Роналду вырвала победу у Венгрии в ярком матче отбора ЧМ
Португальцы выиграли в Будапеште со счетом 3:2, Криштиану забил с пенальти

2C. Пента-трик Холанда. Что это? Норвегия снесла Молдову в отборе к ЧМ – 11:1!
Норвежцы покуражились в Осло, покер также оформил Тело Осгор

3. Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Азербайджаном

4A. Третье поражение. Украина U-19 уступила Испании U-19 на турнире в Мурсии
Команда Дмитрия Михайленко заняла последнее место, не набрав ни очка

4B. Украина U18 разгромно проиграла Дании U18 решающий матч турнира в Швеции
Команда Владимира Самборского с 6 очками заняла второе место

4C. Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии
Сборная под руководством Александра Сытника за 3 матча набрала 1 очко

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем уволил Эшпириту Санту, Зинченко остался без тренера
Английский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 51-летним португальцем

5B. ОФИЦИАЛЬНО. У Зинченко новый тренер. Форест возглавил победитель ЛЕ
Ангелос Постекоглу будет работать в Ноттингеме

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Марино Пушич стал главным тренером клуба из ОАЭ
Экс-тренер «Шахтера» возглавил команду «Аль-Джазира»

7, Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Александра в первом раунде WTA 125 в Словении разобралась с Тамарой Зиданшек

8. Сборная Украины переиграла Швейцарию на старте Суперфинала Евролиги
Решающий раунд соревнований по пляжному футболу стартовал в Виареджо

9A. Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Украинский снукерист обыграл Стюарта Бингема из Англии

9B. Юлиан Бойко выбыл из снукерного турнира Pink Ribbon на стадии 1/4 финала
В четвертьфинальном матче украинец уступил Дэниелу Уэллсу из Уэльса

10. У Марселя было яркое трансферное окно. Его состав кишит культовыми игроками
Роберто Де Дзерби может быть доволен и потенциально успешен. Или все-таки нет?

По теме:
Хацкевич в Полесье, победа Динамо, допинг-скандал Мудрика, слова Реброва
Разгром от Испании, тяжелая победа Германии, Алькарас – чемпион US Open
Дубль Роналду, спарринги юношеских сборных, решение WBO по Усику, финал USO
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:05 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 08:59 0
Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана
Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана

Эмин Махмудов вписал свое имя в историю национальной команды

«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Футбол | 10.09.2025, 10:04
«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Футбол | 09.09.2025, 17:40
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
Юлиан Бойко вышел в 1/8 финала в Уолсолле и попал на чемпиона мира
09.09.2025, 01:59
Снукер
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 445
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Как вы можете сравнивать Усика с ним? Это абсурд»
08.09.2025, 23:44 1
Бокс
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем